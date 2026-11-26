Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Hochtief: Neues Kursziel nach dem deutlichen Kursrückgang

Nach einem kräftigen Rücksetzer erhält die Hochtief-Aktie neue Unterstützung von Analystenseite. Oddo BHF startet die Bewertung mit einer positiven Einschätzung und sieht dank des milliardenschweren Ausbaus von KI-Rechenzentren erhebliches Kurspotenzial.

Auch die starke Auftragslage und die Wachstumsperspektiven im Bereich digitaler Infrastruktur sprechen aus Sicht der Analysten für den Konzern. Ist der jüngste Kursrückgang übertrieben, und könnte die Aktie jetzt vor einer nachhaltigen Erholung stehen?

Sandisk: KI-Rechenzentren könnten den Speichermarkt grundlegend verändern

Sandisk erwartet in den kommenden Jahren einen gewaltigen Anstieg der Nachfrage nach NAND-Speicher, angetrieben durch künstliche Intelligenz und immer komplexere Anwendungen in Rechenzentren. Besonders KI-Inferenz und neue Technologien wie High Bandwidth Flash könnten dem Unternehmen völlig neue Wachstumschancen eröffnen.

Gleichzeitig setzt sich Sandisk ausgesprochen ehrgeizige Margen- und Wachstumsziele und will das bisher stark zyklische Geschäftsmodell grundlegend verändern. Wie realistisch sind diese Erwartungen, und könnte die Speicherindustrie zu einem der großen Profiteure des KI-Zeitalters werden?

SpaceX: Genehmigung für bis zu eine Million Satelliten als KI-Rechenzentren

SpaceX erhält von der US-Kommunikationsbehörde FCC unter Auflagen die Genehmigung für ein außergewöhnlich ambitioniertes Projekt: Bis zu eine Million Satelliten sollen künftig als Rechenzentren im Weltraum eingesetzt werden können.

Damit könnte Elon Musks Unternehmen einen völlig neuen Markt für KI-Infrastruktur erschließen, doch bei den technischen Herausforderungen und der Wirtschaftlichkeit bleiben entscheidende Fragen offen. Wie sollen Rechenleistung, Energieversorgung und Datenübertragung im Orbit funktionieren, und kann sich daraus tatsächlich ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickeln?