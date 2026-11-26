Washington, 25. ⁠Nov (Reuters) - Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk darf ein Netzwerk aus einer Million Satelliten für Rechenzentren im Weltraum aufbauen. Die US-Kommunikationsbehörde FCC genehmigte am Mittwoch das Projekt mit dem Namen "Starmind". Damit solle die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) ‌bedient werden. Den Auflagen zufolge muss SpaceX bis spätestens November 2033 mit dem Aufbau beginnen. Bis November 2035 müssen 100.000 Satelliten im All sein. Bis November ⁠2038 muss ⁠es die Hälfte sein. Die Genehmigung erlaube es dem Unternehmen, eine neue Technologie voranzutreiben, teilte die Behörde mit. Diese stärke die Führungsrolle der USA in Raumfahrt und KI. Zudem billigte die FCC weitere Kommunikationswege, um das optische Netzwerk von SpaceX abzusichern.

Rechenzentren bilden das Rückgrat der KI-Infrastruktur und benötigen enorme Mengen an ‌Strom. SpaceX hatte bei der FCC argumentiert, die Satelliten ‌könnten fast ununterbrochen Sonnenenergie nutzen. Sie arbeiteten daher sehr effizient, und Betrieb und Wartung seien günstig. Zudem werde die Umweltbelastung im Vergleich zu irdischen Anlagen deutlich reduziert. Ob ⁠SpaceX tatsächlich eine Million Satelliten ins All bringen wird, ist jedoch unklar. Derzeit kreisen ‌insgesamt etwa 17.000 künstliche Himmelskörper um ⁠die Erde. Betreiber beantragen oft höhere Zahlen, um sich Flexibilität beim Design zu sichern. Für das Satelliten-Internet Starlink hatte SpaceX die Erlaubnis für 42.000 Einheiten eingeholt, von denen sich derzeit gut 11.000 im Orbit befinden. Bei ‌dem neuen Vorhaben setzt SpaceX vor ⁠allem auf die Riesenrakete Starship, die ⁠noch entwickelt wird. Sie soll die Transportkosten drastisch senken.

Konkurrenten wie die Satellitensparte Leo von Amazon hatten die Pläne kritisiert. Sie äußerten Zweifel an der Umsetzung und warnten, der Aufbau könnte Jahrhunderte dauern. FCC-Chef Brendan Carr hatte die Einwände im März zurückgewiesen. Amazon solle seine eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen und sich auf die eigenen Starts konzentrieren, anstatt sich über andere Sorgen zu machen, die tatsächlich Satelliten in dem Tempo von SpaceX ins All brächten, erklärte Carr.

(Bericht ⁠von David Shepardson. Geschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)