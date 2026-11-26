Was bewegt die Aktie?

Die US-Kommunikationsbehörde Federal Communications Commission (FCC) hat bis zu eine Million Satelliten für Rechenzentren im All genehmigt, die für künstliche Intelligenz (KI) bestimmt sind. SpaceX kann die Satelliten selbst in die Umlaufbahn bringen und den Betrieb der Rechenzentren eigenständig ausbauen. Das Unternehmen deckt mit der Energieversorgung, der Kühlung und der Datenübertragung auch zentrale Bereiche des Betriebs selbst ab.

Die eigenen Starts verschaffen SpaceX einen Kostenvorteil gegenüber externen Anbietern, die für ihre Satelliten Starts buchen müssen. Weil SpaceX auch die Technik für den Betrieb selbst bereitstellen kann, lässt sich das Vorhaben in größerem Umfang umsetzen. Wenn SpaceX die Rechenzentren mit diesen Kostenvorteilen ausbaut, könnten sie zu einem sehr profitablen Geschäft werden.

Daneben verhandeln Mitglieder der Unternehmensgremien darüber, wie eine Zusammenführung von SpaceX und Tesla aussehen könnte. Bei einer Übernahme von Tesla durch SpaceX ist ein reiner Aktientausch das wahrscheinlichste Szenario. SpaceX würde dafür neue Aktien ausgeben und den Tesla-Aktionären je Tesla-Aktie eine festgelegte Zahl an SpaceX-Aktien anbieten. Damit würde sich der prozentuale Anteil der bisherigen SpaceX-Aktionäre am Unternehmen verringern.

Kündigt SpaceX die Übernahme mit einem ausreichend hohen Aufschlag an, könnte die Tesla-Aktie zunächst um 20 bis 25 Prozent steigen. Danach hängt der Wert des Angebots bei einem festen Umtauschverhältnis direkt am Kurs von SpaceX. Wenn die Ausgabe neuer Aktien den SpaceX-Kurs beispielsweise um 20 Prozent drückt, sinkt auch der Gegenwert der angebotenen SpaceX-Aktien je Tesla-Aktie um 20 Prozent.

Martins Einschätzung

Die langfristigen Aussichten für SpaceX sind positiv. Nach dem Rückgang in Richtung 104 Dollar ist ein Einstieg oberhalb von 120 Dollar zu teuer. Sollte SpaceX die Übernahme von Tesla per Aktientausch ankündigen und der SpaceX-Kurs daraufhin fallen, wäre ein Einstieg um 100 Dollar attraktiv.