- von Jan ⁠Strupczewski und Reinhard Becker

Brüssel/Berlin, 26. Nov (Reuters) - Der Spanier Pablo Hernandez de Cos soll Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde werden. Der französische Präsident Emmanuel Macron erklärte am Donnerstag, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union hätten sich darauf geeinigt, Hernandez de Cos zum Präsidenten der Europäischen Zentralbank zu ernennen. Zudem sollen die Französin Laurence Boone und der deutsche Top-Ökonom Markus Brunnermeier für die beiden im kommenden ‌Jahr frei werdenden Direktorenposten nominiert werden.

Wie EU-Diplomaten in Brüssel mitteilten, hatte der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten zugestimmt, den Südeuropäer Hernandez de Cos zu unterstützen. Der niederländische Kandidat Klaas Knot ist damit aus dem Rennen. Lagarde tritt am 7. ⁠Februar von ihrem Spitzenposten ⁠bei der EZB vorzeitig ab. Hernandez de Cos (55) ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher Präsident der spanischen Notenbank.

Für den späten Nachmittag wurde in Brüssel eine Erklärung erwartet - mit einer Empfehlung an die Staats- und Regierungschefs zur Besetzung der frei werdenden Positionen. Dies würde den Weg dafür ebnen, beim EU-Gipfel im Dezember den EZB-Umbau formal unter Dach und Fach zu bringen. Frankreich hat die frühere OECD-Chefvolkswirtin Boone für einen der Posten nominiert, der Anfang Januar nach dem ‌vorzeitigen Abgang von Isabel Schnabel frei wird. Deutschland schickt den an der ‌US-Eliteuniversität Princeton tätigen Top-Ökonomen Brunnermeier ins Rennen, der Mitte nächsten Jahres Chefvolkswirt der EZB werden soll. Experten erwarten, dass die EZB unter neuer Führung weiter konsequent gegen die hartnäckig hohe Inflation vorgehen wird.

"Wenn Pablo Hernandez de Cos als neuer EZB-Präsident bestätigt werden sollte, werden wir ⁠einen sehr klugen Mann mit sehr viel Erfahrung in dieser Position haben", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher der Nachrichtenagentur Reuters. Er ‌sei als Ökonom sehr kompetent: "Ich denke, mit der neuen Zusammensetzung des ⁠EZB-Direktoriums, nicht nur mit dem neuen Präsidenten, sondern auch den weiteren Mitgliedern im Direktorium, wird die EZB ihren Weg weitergehen", fügte Fratzscher hinzu.

ZINSERHÖHUNG NAHT

Der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, Cyrus de la Rubia, verweist darauf, dass Hernandez de Cos "durch und durch" ein Zentralbanker sei. Er habe praktisch sein gesamtes Berufsleben in Notenbanken beziehungsweise zentralbanknahen ‌Institutionen verbracht. Es stelle sich die spannende Frage, wie er als ⁠EZB-Chef agieren werde, wenn die Inflation immer noch bei ⁠etwa vier Prozent liegen sollte.

Zudem könnte es zu einem Szenario kommen, in dem die politische und wirtschaftliche Situation in Frankreich fragil und das Wirtschaftswachstum der gesamten Euro-Zone wahrscheinlich schwach bleibe. "Aus Glaubwürdigkeitsgründen könnte de Cos sich veranlasst sehen, nach der voraussichtlichen Zinsstraffung im Dezember eine weitere Erhöhung des Leitzinses vorzunehmen", so der Experte.

Die EZB hat bereits auf ihrer Sitzung im Oktober zu einer Zinserhöhung tendiert. Die Entscheidung sei jedoch aufgeschoben worden, um zunächst mehr Hinweise auf Inflationsrisiken zu sammeln, wie aus dem Protokoll der Sitzung von Ende Oktober hervorgeht. Besonders die höheren Energiekosten treiben die Teuerung im Euroraum in die Höhe und machen eine baldige Zinserhöhung der EZB wahrscheinlich. Die Inflationsrate kletterte im Oktober auf 4,0 Prozent, nach ⁠3,8 Prozent im September. Die EZB strebt eine Rate von 2,0 Prozent an.

(Bericht von Jan Strupczwesky, Mitarbeit Maria Martinez, Rene Wagner und Reinhard BeckerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)