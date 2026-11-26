Brüssel/Berlin, ⁠26. Nov (Reuters) - Der Spanier Pablo Hernandez de Cos wird einem Medienbericht zufolge Nachfolger von EZB-Chefin Christine Lagarde. ‌Das meldete die "Financial Times" (FT) am Donnerstag. Lagarde tritt Anfang Februar von ⁠ihrem ⁠Posten bei der Europäischen Zentralbank (EZB) vorzeitig ab. Hernandez de Cos ist derzeit Chef der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) und war früher ‌Präsident der spanischen Notenbank. ‌Die "FT" berichtete unter Berufung auf Insider, die niederländische Regierung habe auf dem ⁠Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs am ‌Donnerstag in Brüssel ⁠Unterstützung für den spanischen Ökonomen signalisiert. Damit dürfte sie ihren eigenen Kandidaten Klaas Knot fallenlassen.

Wie ‌Reuters von ⁠einem EU-Diplomaten erfuhr, haben ⁠die Niederlande erklärt, dass sie einen Konsenskandidaten für das Amt des EZB-Präsidenten unterstützen werden.

(Bericht von Jan Strupczwesky, geschrieben von Reinhard Becker, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)