Berlin, 26. Nov (Reuters) - ⁠Im Streit über eine Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren hat die SPD einen neuen Kompromissvorschlag aus der Union zurückgewiesen. Dieser sei "so nicht hinnehmbar", erklärte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, am Donnerstag. Auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) äußerte sich ablehnend. Fachpolitiker der Unionsfraktion plädieren dafür, die vorzeitige abschlagsfreie Rente nur für Geringverdiener vollständig zu erhalten. "Wir schlagen diesen ‌Weg vor, um endlich die strukturelle Rentenreform über die Ziellinie zu bringen", heißt es in dem Reuters vorliegenden Papier.

Konkret schlagen die Unionspolitiker Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig vor, die als "Rente mit 63" bekannt ⁠gewordene Regelung nur ⁠noch für Menschen vollständig zu erhalten, die im Laufe ihres Erwerbslebens im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben. Auf die oberhalb dieser Schwelle erworbenen Entgeltpunkte sollen die regulären Rentenabschläge erhoben werden. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen weiterhin berücksichtigt werden.

Die Rente für besonders langjährig Versicherte ermöglicht es derzeit, bis zu zwei Jahre vor dem regulären Renteneintrittsalter ohne Abschläge in den Ruhestand zu gehen. Voraussetzung sind 45 Versicherungsjahre.

KLOSE: VORSCHLÄGE BESSER INTERN BESPRECHEN

SPD-Politikerin Klose begrüßte zwar, ‌dass die Union nun Vorschläge mache, wie der Konflikt gelöst werden ‌könne. "Ich würde jedoch erwarten, solche Vorschläge miteinander intern zu besprechen, anstatt einander über die Presse davon zu unterrichten", kritisierte sie. Nach ihren Worten liefe der Vorschlag darauf hinaus, dass alle, die mehr als 3000 Euro brutto im Monat verdienten, bei früherem ⁠Rentenbeginn Abschläge zahlen würden, auch wenn sie 45 Jahre lang eingezahlt hätten. "Das betrifft 90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten und ‌damit die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen oder Maurer", sagte Klose. "Wir ⁠wollen keine Almosen, sondern eine Anerkennung von dieser Lebensleistung."

Die Unionspolitiker begründeten ihren Vorstoß für eine sogenannte Respekt-Rente auch damit, dass die bisherige Regelung nicht zielgenau sei. Männer profitierten häufiger als Frauen, Beschäftigte in Büro und Verwaltung deutlich häufiger als Beschäftigte in Bauberufen. Die Gruppe der obersten 20 Prozent der ‌Einkommen nutze die sogenannte Rente mit 63 viermal so häufig ⁠wie die Gruppe der untersten 20 Prozent.

Auch der ⁠DGB wies den Vorstoß zurück. "Die 'Respekt-Rente' der Union zeigt genau null Respekt für viele Beschäftigte", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Damit würde vielen Durchschnittsverdienern der Weg in die ungekürzte Rente nach 45 Versicherungsjahren dauerhaft verbaut.

Die Rentenkommission der Bundesregierung hatte Ende Juni 33 Empfehlungen für eine Rentenreform vorgelegt, darunter die Abschaffung der vorzeitigen abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren. Gegen die Abschaffung der sogenannten Rente mit 63 hatte sich jedoch insbesondere in der SPD, aber auch bei CDU-Ministerpräsidenten Widerstand formiert. In der Bundesregierung laufen derzeit Verhandlungen mit dem Ziel, wenigstens Teile der Reform noch vor Weihnachten durch das Kabinett zu bringen. Dabei sind auch weitere Punkte wie etwa eine weitgehende Abschaffung ⁠der Minijobs und Regelungen zur Altersteilzeit umstritten. Ein Entwurf von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) steht noch aus.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)