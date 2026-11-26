Berlin, 26. Nov (Reuters) - ⁠Im Streit über eine Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Versicherungsjahren hat die SPD einen neuen Kompromissvorschlag aus der Union zurückgewiesen, sich aber offen für andere Einschränkungen gezeigt. Der Vorstoß sei "so nicht hinnehmbar", erklärte die sozialpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, am Donnerstag. Sie brachte stattdessen Änderungen bei den anrechenbaren Versicherungszeiten ins ‌Spiel. Kritik am Unions-Vorstoß kam auch von Gewerkschaften, Arbeitgebern und dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) - allerdings aus unterschiedlichen Gründen.

Die Unions-Politiker Johannes Winkel, Marc Biadacz und Pascal Reddig schlagen vor, die als "Rente mit ⁠63" bekannt gewordene ⁠Regelung nur noch für Menschen vollständig zu erhalten, die im Laufe ihres Erwerbslebens im Schnitt höchstens 70 Prozent des Durchschnittseinkommens verdient haben. Auf die oberhalb dieser Schwelle erworbenen Entgeltpunkte sollen die regulären Rentenabschläge erhoben werden. Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen weiterhin berücksichtigt werden.

Klose zufolge wären damit 90 Prozent der bisherigen Anspruchsberechtigten von Abschlägen betroffen und damit die meisten Pflegekräfte, Handwerker, Erzieherinnen oder Maurer. In einem Interview mit ‌der "Rheinischen Post" zeigte sie sich aber kompromissbereit: "Es muss nicht zwingend ‌sein, dass die anrechenbaren Zeiten bleiben, wie sie sind." Kindererziehungszeiten müssten weiterhin berücksichtigt werden. Über die Anrechnung von Zeiten der Arbeitslosigkeit oder längerer Krankheit werde dagegen diskutiert.

ARBEITGEBER WARNEN VOR MILLIARDENBELASTUNGEN

Der Deutsche Gewerkschaftsbund lehnte den Unions-Vorstoß ab. "Die 'Respekt-Rente' der ⁠Union zeigt genau null Respekt für viele Beschäftigte", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Die Arbeitgeber dagegen kritisierten die ‌zunehmende Verwässerung der Reformvorschläge als "Ohrfeige für die aktuellen und ⁠zukünftigen Beitragszahler". Ohne Einsparungen drohe die teuerste Rentenreform dieses Jahrhunderts, warnte Arbeitgeber-Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter. Allein die geplante gesetzliche Kapitalrente belaste die Beitragszahler ab 2031 mit jährlich mehr als 40 Milliarden Euro zusätzlich.

Auch DIW-Präsident Marcel Fratzscher hält den Unions-Vorstoß für verfehlt. "Die abschlagsfreie Rente ist ein ‌Privileg für einige wenige und ist grundfalsch, weil sie ⁠von Arm zu Reich und von Jung ⁠zu Alt umverteilt", sagte er Reuters. Die überwiegende Mehrheit der Geringverdiener erreiche die erforderlichen 45 Versicherungsjahre ohnehin nicht. Fratzscher plädierte für eine vollständige Abschaffung, Stärkung der Erwerbsminderungsrente und höhere Renten für Menschen mit geringem Lebenseinkommen.

Die Rentenkommission hatte Ende Juni 33 Reformempfehlungen vorgelegt, darunter die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente. Die Bundesregierung strebt einen Kabinettsbeschluss noch vor Weihnachten an. Klose ließ offen, ob dies gelinge. Sie sprach sich zudem für die Abschaffung der Minijobs und die Einbeziehung von Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung aus. Eine aus der Union ins Gespräch gebrachte Anhebung der regulären Abschläge bei vorzeitigem Rentenbeginn ⁠von 0,3 auf 0,4 Prozent pro Monat lehnte sie ab.

(Bericht von Holger Hansen, Mitarbeit Christian KrämerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)