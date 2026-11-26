NAIVASHA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beendet seine Afrika-Reise mit dem Besuch des kenianischen Naturschutzgebietes auf der Insel Crescent Island. Er will sich dort am Donnerstag zum Abschluss seiner viertägigen Reise in die Elfenbeinküste, nach Ghana und Kenia über die Folgen des Klimawandels informieren. Die Insel liegt im Naivasha-See, einem der wenigen Süßwasserseen Ostafrikas. Starke Niederschläge und klimatische Veränderungen haben den Wasserspiegel des Sees 2020 um drei Meter steigen lassen.

Die Reise nach Subsahara-Afrika ist Steinmeiers letzte lange Reise. Seine Amtszeit endet am 18. März kommenden Jahres. Er hatte seine Gespräche in der Elfenbeinküste, Ghana und Kenia dafür genutzt, um die deutsche Wirtschaft zu einem größeren Engagement auf dem afrikanischen Kontinent zu ermuntern. Wenn traditionelle Märkte wie die USA und China unsicherer werden, biete sich Afrika mit seinen 1,6 Milliarden Menschen als interessante Alternative an, lautete Steinmeiers Botschaft./sk/DP/mis