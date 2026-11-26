NAIVASHA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat dazu aufgerufen, eine engere Partnerschaft mit den Staaten Afrikas aufzubauen - wirtschaftlich, aber auch politisch. Die Entwicklung zwischen den einzelnen Ländern und teilweise sogar innerhalb einzelner Staaten sei sehr ungleichmäßig, sagte er zum Abschluss seines Besuches in Kenia. "Ich glaube aber, dass es sich lohnt, in Afrika und in Beziehungen mit den afrikanischen Staaten zu investieren."

Auf den ersten Blick scheine dies eine ökonomische Aussage zu sein, weil die afrikanischen Staaten eine überwiegend junge Bevölkerung hätten und sich hier Märkte entwickelten, die für deutsche Unternehmen interessant sein könnten, sagte Steinmeier. "Das stimmt auch, aber wir sollten den Blick nicht darauf beschränken. Viele afrikanische Staaten haben mittlerweile ein politisches Gewicht, wachsendes Selbstbewusstsein und wollen die Gestaltung der Zukunft der Welt mitbestimmen."

Afrika als Partner beim Erhalt der internationalen Ordnung

Sie gehörten zudem zu den Staaten, die wie Deutschland darauf vertrauen, dass die internationalen Institutionen und das Völkerrecht weiter gälten, dass Regeln eingehalten würden, sagte Steinmeier. "Und in dieser Hinsicht sind viele der afrikanischen Länder auch unsere Partner bei der Erhaltung der internationalen Zusammenarbeit oder - wie die Diplomaten sagen - des Multilateralismus."

"Afrika, das hat sich gezeigt, ist ein Kontinent, der Geduld braucht, wenn man ihn entdecken will", sagte Steinmeier zum Abschluss seiner letzten Reise als Bundespräsident nach Afrika. "Es gibt eben nicht das Afrika, sondern ganz viele."

Steinmeier war zuvor schon in der Elfenbeinküste und in Ghana gewesen. Am letzten Tag seiner Reise besucht er das Naturschutzgebiet Crescent Island im Naivasha-See, das durch den Klimawandel bedroht wird. Der Leiter des Naturschutzgebietes, Walter Ogwai, führte ihn über die Insel, auf der zahlreiche wilde Tiere wie Flusspferde und Zebras leben.

Afrikanische Staaten werden als Investitionsstandort wichtiger

Steinmeier hatte schon auf den beiden ersten Stationen seiner Reise an die deutsche Wirtschaft appelliert, sich mehr in Afrika zu engagieren. Zum Abschluss wies er darauf hin, dass die globalen politischen Veränderungen auch zu Veränderungen in der globalen Wirtschaft führten. "Das hat aber noch nicht zur Folge gehabt, dass afrikanische Staaten wirklich als Investitionsstandort betrachtet werden. Ich bin mir sicher, dass sich das in Zukunft verändern wird."/sk/DP/zb