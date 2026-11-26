HAMBURG (dpa-AFX) - Das juristische Tauziehen um den seit Anfang 2025 vor Rügen liegenden Tanker "Eventin" zieht sich weiter in die Länge. Das Finanzgericht Hamburg hat nach eigenen Angaben zwei Verfahren zu dem Schiff ausgesetzt und sich mit offenen Fragen an den Europäischen Gerichtshof gewandt. Die Verfahren richten sich gegen die Einziehung des Schiffes und der Ladung durch den Zoll.

Die Rechtmäßigkeit der Einziehung von Schiff und Ladung hängt nach Ansicht des Gerichts unter anderem von der Auslegung der Russland-Sanktionsverordnung ab. "Die Verbote und Ausnahmevorschriften der Russland-Sanktionsverordnung seien nicht eindeutig formuliert", schreibt das Gericht in einer Mitteilung.

Mit 99.000 Tonnen russischem Öl an Bord waren Anfang 2025 alle Systeme der "Eventin" ausgefallen. Das Schiff konnte gesichert werden und liegt seitdem vor Rügen. Der Zoll wollte das Schiff einziehen und samt Ladung verwerten. Der Eigner wehrte sich dagegen. Der Streit hat bereits mehrere Gerichte beschäftigt. Nach der Havarie hatte die EU das Schiff später als Teil der russischen Schattenflotte gelistet, mit dem Moskau Sanktionen umgeht.

"Schiff und Ladung bleiben sichergestellt"

Der Zollsenat sei der Ansicht, dass das beabsichtigte Verlassen des Liegeplatzes einen Verstoß gegen die Russland-Sanktionsverordnung darstellt, schreibt das Finanzgericht Hamburg. Es solle nun unter anderem geklärt werden, "ob dieser Verstoß wegen der Seenot, aufgrund derer das Schiff erst in deutsche Hoheitsgewässer geriet, ausnahmsweise gerechtfertigt ist". Hinzu kommen laut Gericht weitere offene Fragen.

Das Gericht erklärte zudem, für die Zeit der Vorlage beim Europäischen Gerichtshof bleibe der rechtliche Status von Schiff und Ladung unverändert: "Die Vollziehung der Einziehung ist zwar ausgesetzt, aber Schiff und Ladung bleiben sichergestellt. Daher darf rechtlich allein das Hauptzollamt Stralsund über den Aufenthaltsort von Schiff und Ladung entscheiden."/chh/DP/mis