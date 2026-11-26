Frankfurt/Mannheim, 26. ⁠Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber auf mehr Geld und tarifliche Erleichterungen für krisengeplagte Unternehmen geeinigt. Die beiden großen Gewerkschaftsbezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erzielten den Kompromiss ‌mit den Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Metall NRW am Donnerstag nach mehr als 24 Stunden Verhandlungsmarathon in Mannheim. Die Löhne der 3,7 Millionen ⁠Beschäftigten der ⁠größten deutschen Industrie sollen ab März 2027 steigen. Nach Einmalzahlungen zwischen 150 und 450 Euro, abhängig von der Nettoumsatzrendite der Unternehmen, gibt es prozentuale Erhöhungen in zwei Stufen. Ab 1. Mai steigen die Löhne und Ausbildungsvergütungen um 2,0 Prozent, am 1. April 2028 um weitere ‌2,3 Prozent.

Die Tarifrunde war unter dem Druck ‌der Krise in weiten Teilen der Branche besonders schwierig. Die Tarifparteien kamen erst nach zwei Warnstreikwellen der IG Metall zur entscheidenden vierten Runde zusammen. Mit ⁠26 Stunden langem Tauziehen im Mannheimer Congress Center Rosengarten ist es der ‌Gewerkschaft zufolge die längste Abschlussrunde seit ⁠mindestens 30 Jahren.

Weite Teile der Branche, vor allem die Autoindustrie, stecken in der Krise. Sie wollen mit niedrigeren Arbeitskosten dem steigenden Wettbewerbsdruck aus China und Belastungen wie den gestiegenen US-Importzöllen ‌begegnen. Sonst setzen sie den Abbau ⁠von Arbeitsplätzen in Deutschland und Verlagerungen ⁠ins kostengünstigere Ausland fort, was bereits zum Wegfall von 350.000 Jobs seit 2019 beitrug. Andere Branchen wie Rüstung und Medizintechnik erzielen dagegen hohe Gewinne. Der Abschluss sollte den großen Unterschieden Rechnung tragen und zugleich eine Antwort finden, wie unter Druck stehende Unternehmen von Personalkosten entlastet werden.

Die Gewerkschaft war mit einer Forderung nach fünf Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit in die Verhandlungen gezogen. Die ⁠Laufzeit reicht jetzt bis Ende November 2028.

(Bericht von Ilona Wissenbach und Reuters TVRedigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)