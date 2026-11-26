- von Ilona ⁠Wissenbach

Frankfurt/Mannheim, 26. Nov (Reuters) - Im Tarifstreit der Metall- und Elektroindustrie haben sich die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber auf mehr Geld und tarifliche Erleichterungen für krisengeplagte Unternehmen geeinigt. Die beiden großen Gewerkschaftsbezirke Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen erzielten den Kompromiss mit den Arbeitgeberverbänden Südwestmetall und Metall NRW am Donnerstag nach 26 Stunden Verhandlungsmarathon in Mannheim. ‌Die Löhne der 3,7 Millionen Beschäftigten der größten deutschen Industrie sollen ab März 2027 steigen: Nach Einmalzahlungen zwischen 150 und 450 Euro, abhängig von der Nettoumsatzrendite der jeweiligen Unternehmen, steigen die Löhne ⁠und Ausbildungsvergütungen in ⁠zwei Stufen - am 1. Mai 2027 um 2,0 Prozent und am 1. April 2028 um weitere 2,3 Prozent.

"Das Ergebnis ist ein Kompromiss unter schwierigen Bedingungen", erklärte die baden-württembergische IG-Metall-Chefin Barbara Resch. Neben einer Stärkung der Einkommen eröffne der neue "Tarifvertrag Invest" die Möglichkeit, Arbeitsplätze und Standorte zu sichern. Der Chef des Arbeitgeberverbandes Metall NRW, Arndt Kirchhoff, erklärte, die Tariferhöhung sei schmerzhaft, wegen der mit 25 Monaten langen Laufzeit ‌aber gerade noch vertretbar. Die Betriebe könnten mit dem neuen ‌Tarifvertrag Produktion in Deutschland halten sowie Investitionen, Innovationen und Industriearbeitsplätze sichern.

Mit dem neuen, ebenfalls gut zwei Jahre laufenden Tarifvertrag würden in tarifgebundenen Betrieben, die zu aktuellen Kosten keine Investitionen stemmen können, Beschäftigte auf tarifliche Leistungen von maximal ⁠acht Prozent verzichten. Die Unternehmen müssen im Gegenzug verbindliche Zusagen zum jeweiligen Standort und Beschäftigung abgeben. Stellenabbau wäre ‌ausgeschlossen.

Gesamtmetall-Präsident Udo Dinglreiter betonte, die Verhandlungen hätten "mehrfach auf ⁠Messers Schneide" gestanden. Gewerkschaft und Arbeitgeberverbände der beiden Bundesländer empfahlen, den Pilotabschluss bundesweit zu übernehmen.

TARIFPARTEIEN UNTER KRISENDRUCK

Die Tarifrunde war unter dem Druck der Krise in weiten Teilen der Branche besonders schwierig. Die Tarifparteien kamen erst nach zwei Warnstreikwellen der IG Metall zur entscheidenden vierten Runde ‌zusammen. Mit einem 26 Stunden langen Tauziehen im Mannheimer ⁠Congress Center Rosengarten ist es der Gewerkschaft zufolge ⁠die längste Abschlussrunde seit mindestens 30 Jahren.

Weite Teile der Branche, vor allem die Autoindustrie, stecken in der Krise. Sie wollen mit niedrigeren Arbeitskosten dem steigenden Wettbewerbsdruck aus China und Belastungen wie den gestiegenen US-Importzöllen begegnen. Sonst setzen sie den Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland und Verlagerungen ins kostengünstigere Ausland fort, was bereits zum Wegfall von 350.000 Jobs seit 2019 beitrug. Andere Branchen wie Rüstung und Medizintechnik erzielen dagegen hohe Gewinne. Der Abschluss sollte den großen Unterschieden Rechnung tragen und zugleich eine Antwort finden, wie unter Druck stehende Unternehmen von Personalkosten entlastet werden.

Die Gewerkschaft war mit einer Forderung ⁠nach fünf Prozent mehr Geld bei zwölf Monaten Laufzeit in die Verhandlungen gezogen. Die Laufzeit reicht jetzt bis Ende November 2028.

(Mitarbeit von Timm Reichert. Redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung ‌unter frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)