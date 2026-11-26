Warren Buffett investierte Jahrzehnte nahezu ununterbrochen in dieses Unternehmen. Um die Jahrtausendwende war er wegen solch „langweiligen“ Investments auf einer Konferenz ausgelacht worden. Im Juli 1999 – nur wenige Monate vor dem Platzen der Dotcom-Blase im März 2000 – hielt Warren Buffett auf der Allen & Co. Konferenz in Sun Valley (Idaho) vor der versammelten Tech- und Medien-Elite (darunter Bill Gates und zahlreiche Internet-Gründer) eine berühmt gewordene Rede. Damals galt Buffett als „aus der Zeit gefallen“, weil er Internetaktien mied, während die Tech-Chefs mit astronomischen Bewertungen glänzten.

Seine Kernaussage an die Tech-Unternehmer war eine eiskalte Realitätsprüfung: Eine weltverändernde Technologie bedeutet nicht automatisch, dass Investoren damit Geld verdienen.

Seine zentralen Argumente und Pointen an die Tech-Leute waren:

Der Vergleich mit Autos und Flugzeugen

Buffett zeigte dem Publikum die zwei größten technologischen Revolutionen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts:

· Die Autoindustrie: In den USA gab es einst über 2.000 Automarken. Obwohl das Auto die Welt komplett veränderte, überlebten am Ende nur drei große US-Hersteller – und deren Aktien dümpelten jahrzehntelang vor sich hin. Sein trockener Kommentar dazu, wie man damals wirklich hätte Geld verdienen können: „Man hätte Pferde leerverkaufen (shorten) müssen.“

· Die Luftfahrt: Zwischen 1919 und 1939 wurden rund 200 Flugzeugbauer gegründet, fast alle gingen pleite. Die kumulierten Gewinne aller US-Fluggesellschaften seit den Gebrüdern Wright waren bis 1999 unterm Strich nahe null.

Seine Botschaft an die Internet-Pioniere: Es ist viel leichter, die Verlierer einer Disruption zu erkennen, als die wenigen langfristigen Gewinner herauszupicken.

Die Mathematik schlägt die Fantasie (BIP vs. Börsenwert)

Buffett rechnete den Anwesenden vor, dass der Wert aller Aktien langfristig nicht schneller wachsen kann als die Unternehmensgewinne – und diese wiederum sind an das Wachstum der Gesamtwirtschaft (BIP) gekoppelt. Er warnte, dass die Erwartungen der Anleger an jährliche Renditen von 15 bis 20 Prozent mathematisch unmöglich seien, wenn die Wirtschaft real nur um rund 3 Prozent wächst und die Zinsen wieder steigen.

Die Reaktion im Saal

Die meisten Tech-Manager reagierten zunächst genervt oder belustigt und taten Buffetts Warnung als Gerede eines alten Mannes ab, der das „neue Paradigma“ nicht verstehe. Nur wenige – wie sein Freund Bill Gates – nahmen die Warnung ernst. Acht Monate später begann der historische Crash der Nasdaq, bei dem der Index fast 80 Prozent seines Wertes verlor und die meisten der im Saal anwesenden Internetfirmen verschwanden.

Sollten auch Sie denken „Coca Cola, na das ist ja eine sensationell kreative Idee“, dann machen Sie sich bewusst, dass es nicht darum geht, das Rad neu zu erfinden. Trading und Investment muss nicht besonders kreativ sein. Häufig sind die einfachen Dinge dauerhaft erfolgreicher, als hochgradig komplexe Ideen und Konzepte. Darum wollen wir uns nun mit dem uns allen bekannten Unternehmen seriös auseinandersetzen.

Good to know about: Coca Cola

Coca-Cola ist der weltweit führende Anbieter alkoholfreier Getränke mit Sitz in Atlanta, dessen Geschäftsmodell primär auf der Herstellung und dem Vertrieb von Konzentraten und Sirupen basiert. Diese Grundstoffe werden an ein globales Netzwerk aus rund 200 unabhängigen Abfüllpartnern geliefert, die die fertigen Getränke abfüllen, verpacken und über rund 33 Millionen Verkaufsstellen in über 200 Ländern vertreiben. Dieses sogenannte Franchise- oder Konzentrat-Modell macht den Konzern extrem kapitaleffizient, da die kostenintensive Logistik und Abfüllung größtenteils ausgelagert sind. Das Produktportfolio geht längst weit über die klassische koffeinhaltige Brause hinaus und umfasst mehr als 200 Marken in sämtlichen relevanten Segmenten: Neben kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränken wie Fanta, Sprite, Mezzo Mix oder Schweppes gehören dazu abgefülltes Wasser (Smartwater, Bonaqua, Dasani), Säfte und Smoothies (Minute Maid, Innocent), Sport- und Energiegetränke (Powerade, Bodyarmor), Eistees (Fuze Tea) sowie Kaffee- und Milchprodukte (Costa Coffee, Fairlife).

Bei der globalen Markenbekanntheit zählt das flaggschiffgebende Erfrischungsgetränk nach wie vor zu den ikonischsten Konsumgütern der Erde und erreicht schätzungsweise über 90 Prozent der Weltbevölkerung. Im direkten Markenwert-Vergleich (etwa im Interbrand-Ranking 2026) belegt die Kernmarke mit einem geschätzten Markenwert von rund 60,3 Milliarden US-Dollar weltweit Platz 8. Zwar sind Technologie-Giganten wie Apple (514,6 Milliarden US-Dollar), Microsoft (443,7 Milliarden US-Dollar), Google (389,3 Milliarden US-Dollar) oder Amazon (351,8 Milliarden US-Dollar) beim reinen finanziellen Markenwert durch ihre digitale Skalierbarkeit vorbeigezogen, doch im gesamten Konsumgüter- und Lebensmittelsektor hält der Getränkeriese unangefochten die Spitzenposition vor Wettbewerbern wie PepsiCo oder Nestlé. Um diese allgegenwärtige Präsenz zu verankern, setzt der Konzern auf langfristiges Mega-Event-Sponsoring: Dazu zählen die seit 1928 ununterbrochene Partnerschaft mit den Olympischen Spielen, das Hauptsponsoring der FIFA Fußball-Weltmeisterschaften und UEFA Europameisterschaften sowie Engagements in der Formel 1, der NBA, bei Special Olympics und auf großen Musikfestivals. Saisonal betrachtet sind das zweite und dritte Quartal – also Frühling und Sommer auf der bevölkerungsreichen Nordhalbkugel (April bis September) – die mit Abstand verkaufsträchtigsten Jahreszeiten, da höhere Temperaturen und Outdoor-Veranstaltungen den Durst und den Außer-Haus-Konsum ankurbeln; im vierten Quartal sorgt zudem das traditionelle Weihnachtsgeschäft für einen spürbaren Nachfrageimpuls.

Dass sich der Aktienkurs so außergewöhnlich stetig und schwankungsarm entwickelt, liegt an der Kombination aus konjunkturunabhängiger Nachfrage, starker Preissetzungsmacht und verlässlicher Kapitalrückführung. Selbst in Phasen hoher Inflation oder wirtschaftlicher Abkühlung greifen Verbraucher weiterhin zu vergleichsweise günstigen Alltagsgetränken, sodass Preiserhöhungen nahezu ohne Volumenverluste durchgesetzt werden können. Institutionelle Investoren nutzen den Titel daher gezielt als defensiven Sicherheitsanker in unsicheren Börsenphasen, was durch über sechs Jahrzehnte ununterbrochener jährlicher Dividendenerhöhungen zusätzlich abgesichert wird.

Die fundamentalen Zahlen unter der Lupe

Ein Blick auf die fundamentale Entwicklung der letzten zehn Jahre untermauert diese Stabilität eindrucksvoll: Nach einer bewussten strategischen Schrumpfkur Mitte der 2010er-Jahre – bedingt durch den Verkauf eigener Abfüllbetriebe (Refranchising) – stieg der Jahresumsatz von 41,86 Milliarden US-Dollar im Jahr 2016 (mit einem pandemiebedingten Zwischentief von 33,01 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020) kontinuierlich auf 47,94 Milliarden US-Dollar im Geschäftsjahr 2025 und überschritt auf Sicht der letzten zwölf Monate bis September 2026 die Marke von 51,05 Milliarden US-Dollar. Noch dynamischer wuchs der Nettogewinn, der sich von 6,53 Milliarden US-Dollar (2016) über 9,77 Milliarden US-Dollar (2021) und 10,63 Milliarden US-Dollar (2024) auf 13,11 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 mehr als verdoppelte und bis September 2026 (TTM) bereits 14,63 Milliarden US-Dollar erreichte.

Dank des schlanken Konzentrat-Modells erzielt der Konzern eine außergewöhnlich hohe Netto-Gewinnmarge von zuletzt 27,4 Prozent (2025), nach rund 22,6 bis 23,4 Prozent in den Vorjahren. Der operative Cashflow bewegt sich regulär im Bereich von 10 bis 12 Milliarden US-Dollar (2025 vorübergehend durch eine einmalige Steuer- und Meilensteinzahlung von rund 6 Milliarden US-Dollar für die Übernahme von Fairlife auf 7,41 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 5,31 Milliarden US-Dollar Free Cashflow gedrückt, bereinigt jedoch bei deutlich über 11 Milliarden US-Dollar). Die Bilanzstruktur ist solide ausbalanciert: Einer Gesamtverschuldung von rund 43,9 Milliarden US-Dollar stehen liquide Mittel von über 10 Milliarden US-Dollar und ein Eigenkapital von rund 32 bis 36 Milliarden US-Dollar gegenüber, woraus sich eine gut tragbare Verschuldungsquote (Debt-to-Equity) von etwa 1,1 bis 1,3 sowie ein konservatives Verhältnis von Nettoschulden zum operativen Gewinn (Net Debt/EBITDA) von 1,9 ergeben.

Der Chart

Während viele mit Bitcoin, NVIDIA und anderen volatilen Investments mitfiebern schob sich die Aktie von Coca Cola nahezu unbemerkt immer weiter gen Norden und rangiert derzeit im Bereich um die 100 Dollar. Der flachere Trendkanal war 2025 zunächst nach oben verlassen und anschließend via Pullback von oben getestet worden. Seitdem bewegt sich der Aktienkurs in einem steileren Trend von einem Allzeithoch zum nächsten. Horizontale Unterstützungen lassen sich für 91, 74 und 65 Dollar ausmachen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein Evergreen unter den Aktien und ein Wertpapier, das seinen Namen wahrlich verdient hat. Wir halten diese Aktie schon seit über einem Jahrzehnt und kaufen in regelmäßigen Abständen weitere, kleine Tranchen, zu. Für die heutige Trading-Chance haben wir ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen.

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Coca Cola

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 61,538 Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 97 US-Dollar entspricht das einem Hebel von 2,66. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet HC42GL.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: keine

Unterstützungen: 91, 74 und 65 USD

Open end Turbo Bull Optionsschein auf Coca Cola

Basiswert Coca Cola WKN HC42GL ISIN DE000HC42GL2 Basispreis 61,538 USD K.O.-Schwelle 61,538 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 2,66 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.