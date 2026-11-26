Anleihen sind ausgezeichnete Märkte für uns Trader, da sie von großen Adressen geprägt sind und weit weniger als kurzfristiges Engagement betrachtet werden, als es bei anderen Märkten der Fall ist. Zunächst wollen wir Licht ins Dunkel bringen, was der T-Bond eigentlich ist und wovon er in der Preisbildung beeinflusst wird, ehe wir unser statistisch-saisonales Trading-Setup aufzeigen und ein Produkt vorstellen, mit dem es gehandelt werden kann.

Good to know about: T-Bond

Ein Treasury Bond (T-Bond) ist eine langfristige Anleihe der US-Regierung mit einer ursprünglichen Laufzeit von 20 oder 30 Jahren. Er zahlt in der Regel halbjährlich einen festen Zins (Kupon) und wird am Laufzeitende zum Nennwert getilgt. Weil US-Staatsanleihen als Maßstab für geringe Kreditausfallrisiken im Dollarraum gelten, dient der T-Bond als wichtiger Referenzpunkt für langfristige Kapitalmarktzinsen und die Zinsstrukturkurve. Aufgrund seiner langen Laufzeit besitzt er eine vergleichsweise hohe Duration – sein Kurs reagiert daher deutlich stärker auf Renditeveränderungen als der von kurzfristigen US-Schatzwechseln (T-Bills) oder kürzeren Notes.

Der Großteil der US-Staatsverschuldung befindet sich im Inland. Dazu zählen zum einen staatliche Stellen und die Zentralbank: Die Federal Reserve hält über ihre geldpolitischen Portfolien einen erheblichen Bestand, und innerstaatliche Treuhandfonds (wie der Social Security Trust Fund) investieren Überschüsse gesetzlich vorgeschrieben in Staatspapiere. Zum anderen sind inländische private und institutionelle Investoren zentral: Investmentfonds und ETFs (einschließlich Geldmarkt- und Rentenfonds), Pensionskassen und Lebensversicherungen zur Deckung langfristiger Verpflichtungen, Geschäftsbanken und Broker-Dealer für Liquiditäts- und Sicherheitenbedarf, Hedgefonds sowie Privathaushalte (direkt oder über Altersvorsorgekonten und Fonds).

Auf der ausländischen Seite halten Zentralbanken, Staatsfonds, Banken und private Anleger rund ein Viertel bis knapp 30 Prozent der marktgängigen US-Staatspapiere. Zu den größten ausländischen Haltern gehören Japan und Großbritannien (mit jeweils rund einer Billion US-Dollar Größenordnung laut Daten des US-Finanzministeriums aus dem Herbst 2026), gefolgt von Festlandchina, Belgien und Kanada. Auffällig ist der langfristige Strukturwandel: Während der Anteil ausländischer Notenbanken an der gesamten Schuldenlast über Jahre gesunken ist, haben private Investoren – im In- und Ausland – an Gewicht gewonnen.

Wann laufen längerfristige Anleihen besser als kurzfristige?

Längerfristige Anleihen wie der T-Bond schneiden gegenüber kurzfristigen Laufzeiten vor allem dann besser ab, wenn die langfristigen Renditen fallen oder stärker sinken als kurzfristige Zinsen. Da der Kurs einer Anleihe invers zur Rendite verläuft und die Kursreaktion mit der Laufzeit zunimmt, erzielen lange Laufzeiten bei sinkenden Marktzinsen spürbare Kursgewinne zusätzlich zum Kupon.

Typisch hierfür sind Phasen einer spürbaren Konjunkturabkühlung oder Rezession: Wenn sich Wachstum und Arbeitsmarkt eintrüben, suchen Investoren nach Sicherheit (Flight to Quality) und preisen künftige Leitzinssenkungen der Notenbank ein. Auch ein nachlassender Inflationsausblick oder eine geringere Laufzeitprämie (Term Premium) – etwa wenn Befürchtungen über ausufernde Haushaltsdefizite oder ein Überangebot an langen Anleihen nachlassen – begünstigt T-Bonds. Umgekehrt haben Kurzläufer meist die Nase vorn, wenn die Notenbank Zinsen anhebt, die Inflation hartnäckig hoch bleibt oder hohe Staatsdefizite und anhaltende Zinsrisiken langfristige Renditen oben halten.

Warum der T-Bond ab der zweiten Novemberwoche zur Stärke neigt: Fundamentale Hintergründe

In der Marktpraxis wird ab der zweiten Novemberwoche häufig eine saisonale Tendenz zu festeren Kursen (beziehungsweise nachgebenden Renditen) bei langfristigen US-Staatsanleihen beobachtet. Dahinter stehen keine magischen Kalendermechanismen, sondern wiederkehrende fundamentale, institutionelle und markttechnische Faktoren zum Jahresende:

· Entspannung bei Angebot und Positionierung nach dem Herbst: In den Spätsommer- und frühen Herbstmonaten fallen regelmäßig hohe Emissions- und Refinanzierungswellen sowie herbstliche Portfolioanpassungen zusammen. Ab Mitte November flacht die Dynamik rund um die Feiertage im US-Kalender (insbesondere Thanksgiving) oft ab, sodass ankommende Nachfrage leichter auf Kursgewinne durchschlagen kann.

· Jahresend-Rebalancing institutioneller Anleger: Pensionskassen, Versicherungen und Vermögensverwalter steuern ihre Portfolios zum Jahresende auf feste Zielgewichtungen und Risikobudgets. Haben Aktienmärkte im Jahresverlauf stark zugelegt oder im Herbst für Unruhe gesorgt, schichten viele Häuser Teile der Gewinne oder Liquidität in Staatsanleihen um, um die gewünschte Duration und Stabilität zu sichern.

· Konjunktur- und Preisdynamik im Spätherbst: Zum Jahresende zeigen sich in vielen Sektoren saisonale Verlangsamungen bei Nachfrage, Bau- oder Investitionstätigkeit, während Rohstoff- und Energiepreise im Herbst/Winter nicht selten unter Druck geraten. Sinkende Inflationserwartungen oder moderatere Wachstumszeichen geben langfristigen Anleihen fundamentalen Rückhalt.

· Dünnere Liquidität und Eindeckung von Short-Positionen: Ende November nimmt die Marktliquidität vor den Feiertagen ab. Marktteilnehmer, die zuvor auf steigende Renditen (fallende Anleihekurse) gesetzt oder ihre Duration defensiv niedrig gehalten haben, schließen oder glätten Positionen vor dem Jahreswechsel – ein Effekt, der Kursanstiege verstärken kann.

Das Setup

Eine Trefferquote von 77,1 Prozent und ein Profit-Factor von 4,58 können sich absolut sehen lassen. Zur immer gleichen Zeit handeln wir mit einem unserer über 100 saisonalen Trading-Setups den T-Bond Long. Der Einstieg erfolgt dabei immer am 12.11. zum Handelsbeginn, der Exit am 4.12. zum Handelsende! Sollte ein Datum in einem Jahr auf ein Wochenende fallen, wird die Aktion zur im Regelwerk verankerten Uhrzeit (Einstieg zu Handelsbeginn, Exit zum Handelsende) am unmittelbar folgenden, tatsächlich stattfindenden Handelstag vollzogen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Fazit

Ein Klassiker unter den saisonalen Trades! Wir haben ein geeignetes Produkt für diese Trading-Chance ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten. Bitte beachten Sie, dass das Zeitfenster bereits geöffnet ist und es sich um eine Zukauf-Chance handelt. Sollten Sie den Erst-Einstieg nicht vollzogen haben, würde sich Ihr Chance/Risiko-Profil ändern. Dies gilt es für sich abzuwägen.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 98,963 Punkten. Bei einem aktuellen Preis von 108 Zählern entspricht das einem Hebel von 11,89. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet PE4PJ9.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 112

Unterstützungen: 103

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf den T-Bond

Basiswert T-Bond WKN PE4PJ9 ISIN DE000PE4PJ94 Basispreis 98,963 Pkt K.O.-Schwelle 98,963 Pkt Typ Turbo Optionsschein Laufzeit Unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 11,89 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.