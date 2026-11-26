KIEW/MOSKAU (dpa-AFX) - Die Ukraine und Russland haben nach der Wiederaufnahme ihrer Verhandlungen unter US-Vermittlung erneut Leichen gefallener Soldaten ausgetauscht. Die Ukraine habe die Überreste von 250 Soldaten erhalten, Russland 22 Tote, meldete die staatliche belarussische Nachrichtenagentur Belta in Minsk.

Belarus (früher Weißrussland) diente zwischen den Kriegsparteien schon mehrfach als Vermittler bei humanitären Aktionen wie beim Austausch von Kriegsgefangenen und zuletzt auch bei der Rückkehr von Zivilisten aus der von Russland besetzten Frontstadt Oleschky auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet.

Beide Seiten haben immer wieder Gefallene ausgetauscht. Erwartet wird demnächst auch der bisher größte Austausch von Kriegsgefangenen. Darauf hatten sich Vertreter Kiews und Moskaus unter US-Vermittlung bei ihren jüngsten Verhandlungen in Abu Dhabi geeinigt.

Die Ukraine wehrt sich seit Februar 2022 gegen die von Russland betriebene Invasion. Verlustzahlen unterliegen auf beiden Seiten der Geheimhaltung. Über die Zählung von öffentlichen Nachrufen und andere Daten wird die Zahl der Toten auf beiden Seiten auf Hunderttausende geschätzt./mau/DP/stw