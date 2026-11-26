- von Alexander Hübner

Frankfurt, ⁠26. Nov (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit greift nach der Macht im Commerzbank-Aufsichtsrat und will schnell zumindest einen Teil des Vorstands um Bettina Orlopp loswerden. Vorstandschef Andrea Orcel will nach einer außerordentlichen Hauptversammlung Anfang des Jahres 2027 selbst den Vorsitz im Commerzbank-Aufsichtsrat übernehmen und damit den ehemaligen Bundesbank-Chef Jens Weidmann ablösen, wie die Commerzbank am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Zudem droht UniCredit dort mit einem Misstrauensvotum gegen Vorstandsmitglieder, die nicht schon vorher freiwillig den Hut genommen haben. Welche der ‌sieben Vorstände UniCredit dabei im Visier hat, blieb zunächst unklar. Orcel hatte sich vor allem auf Vorstandschefin Bettina Orlopp eingeschossen, die sich lange gegen die Übernahme gewehrt hatte.

Die nötige Mehrheit auf der Hauptversammlung ist UniCredit sicher. Das Mailänder Geldhaus teilte mit, nach der Zustimmung der polnischen ⁠Bankenaufsicht KNF lägen alle ⁠erforderlichen Genehmigungen für den Einstieg bei der Commerzbank vor. Die KNF musste zustimmen, weil die Frankfurter über ihre Tochter mBank auch in Polen aktiv sind. Die Europäische Zentralbank, die US-Notenbank Fed und die EU-Kommission hatten vorher schon grünes Licht gegeben. Die Aktionäre des Frankfurter Geldhauses, die den Italienern ihre Aktien zum Tausch angedient haben, bekämen spätestens am 7. Dezember neue UniCredit-Papiere. Danach kommen die Italiener auf 46,3 Prozent der Anteile und 47,6 Prozent der Stimmrechte an der Commerzbank. Über Derivate kann UniCredit bis auf fast 50 Prozent aufstocken. Die Aktie der Commerzbank gab am Donnerstag 2,7 Prozent ‌auf 33,25 Euro nach, UniCredit legten 2,5 Prozent zu.

ORLOPP POCHT AUF "GEORDNETEN ÜBERGANG"

Weidmann und Orlopp pochten ‌darauf, dass die Commerzbank infolge der Neubesetzungen nicht führungslos werden dürfe: "Mit der Forderung der UniCredit, den Weg für Neubesetzungen im Vorstand frei zu machen, wird sich der Aufsichtsrat auseinandersetzen", sagte Weidmann. "In der gegenwärtigen Phase ist es wichtig, die Stabilität der Bank sicherzustellen und die Kunden im Fokus zu behalten." Orlopp erklärte: "Uns als Vorstand ist ⁠es ein wichtiges Anliegen, einen geordneten Übergang sicherzustellen." Die Commerzbank müsse "unabhängig von der personellen Besetzung des Vorstands (...) jederzeit vollständig und umfassend handlungsfähig sein".

Ein Vertrauensentzug gegen ‌die Vorstände hätte allerdings nur symbolische Bedeutung. Abberufen werden können sie nur vom ⁠Aufsichtsrat - der künftig von den Italienern dominiert wird. "Details über die Vorstellungen der UniCredit zur künftigen Zusammensetzung des Vorstands liegen bisher noch nicht vor", betonte die Commerzbank.

Die von den Italienern beantragte Hauptversammlung dürfte nach den üblichen Fristen im Januar stattfinden. Dort sollen neun von zehn Aktionärsvertretern im Aufsichtsrat abberufen werden. Dieser Schritt sei Teil eines geordneten, schnellen Übergangs, der mit der Bundesregierung besprochen worden sei, um ‌Stabilität und Kontinuität für Kunden und Mitarbeiter der Bank zu sichern, erklärte UniCredit.

NUR ⁠EINER DARF BLEIBEN

Nur ein Aufsichtsrat soll nach dem Willen von ⁠UniCredit bleiben: der IT-Spezialist Michael Gorriz, der lange für die britische Bank Standard Chartered und für den Autobauer Daimler gearbeitet hatte. Er ist einer von zwei deutschen Kandidaten, die Orcel mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil abgestimmt hatte. Der zweite ist Marcus Kramer. Der ehemalige Risikochef der BayernLB gehört dem Aufsichtsrat der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB) an, die Orcel 2028 mit der Commerzbank fusionieren will.

Klingbeil hatte kürzlich nach Zusagen von Orcel für die Zukunft der Commerzbank auf das Recht des Bundes verzichtet, zwei eigene Kandidaten für den Aufsichtsrat zu nominieren. Der deutsche Staat hält nach der Rettung der Commerzbank in der Finanzkrise noch 13,3 Prozent der Anteile und ist damit der zweitgrößte Aktionär. Ihn vertreten im Aufsichtsrat die Ex-Notenbankerin und Bankenaufseherin Sabine Lautenschläger sowie der PR-Unternehmer Harald Christ, der seinen Rückzug bereits angekündigt hatte.

Von den neuen Kandidaten, die UniCredit in den Commerzbank-Aufsichtsrat schicken will, arbeiten sechs - ⁠einschließlich Orcel - direkt für die Mailänder Bank, dazu kommen ein Bankenprofessor von der Universität Parma, Claudio Cacciamani, und die frühere Deutsche-Bank-Managerin Nadine Faruque, die den schwedischen Finanzinvestor EQT berät.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)