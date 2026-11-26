Frankfurt, ⁠26. Nov (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit kann den Einstieg bei der Commerzbank umsetzen und will so ‌schnell wie möglich die Macht im Aufsichtsrat übernehmen. Nach der ⁠Zustimmung ⁠der polnischen Bankenaufsicht KNF lägen alle erforderlichen Genehmigungen für den Einstieg vor, teilte die UniCredit am Donnerstag in Mailand mit. ‌Die Aktionäre der ‌Commerzbank, die den Italienern ihre Aktien zum Tausch angedient haben, bekämen ⁠spätestens am 7. Dezember neue ‌UniCredit-Papiere. UniCredit habe ⁠die Commerzbank - wie angekündigt - aufgefordert, eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um dort neue Mitglieder für ‌den Aufsichtsraat ⁠zu wählen, hieß es ⁠in der Mitteilung weiter. Der neu formierte Aufsichtsrat könnte dann den Vorstand neu besetzen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)