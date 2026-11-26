BERLIN (dpa-AFX) - Für sogenannte Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber in Ruanda sind nach Angaben der Union zunächst fünf Millionen Euro eingeplant, die sich mehrere europäische Staaten teilen. Der CDU-Politiker Klaus-Peter Willsch nannte im Bundestag erstmals eine konkrete Summe für das umstrittene Vorhaben. Die oft genannten 20 Millionen Euro im Haushalt für "Return Hubs" seien nicht nur für die Ruanda-Pläne vorgesehen, sondern auch für andere mögliche Projekte in Drittstaaten.

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte gemeinsam mit Österreich, Dänemark, den Niederlanden und Griechenland offiziell Verhandlungen mit Ruanda begonnen, um schon 2027 abgelehnte Asylbewerber aus Europa dorthin zu bringen. Dazu sind bisher wenige Details bekannt. In der Debatte über den Etat des Innenministers äußerte der Koalitionspartner SPD erneut Bedenken, vor allem aber die Opposition.

"Staatlich organisierter Menschenhandel"

Der AfD gehen die Pläne nicht weit genug. Der Abgeordnete Marcus Bühl sprach von einer "Nebelkerze", weil in Ruanda nur 20 Plätze für Asylbewerber aus Deutschland vorgesehen seien. Grüne und Linke lehnen die Pläne hingegen ab. Der Grünen-Abgeordnete Leon Eckert sprach von "staatlich organisiertem Menschenhandel". Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch verwies darauf, dass man in Ruanda mit einem autoritär regierenden Präsidenten paktiere.

Innenminister Dobrindt wies dies zurück. Die Opposition versuche, Stimmung gegen ein Konzept zu machen, das auf europäischer Ebene vereinbart sei. Abwertende Urteile über Ruanda seien vollkommen deplatziert, sagte der CSU-Minister. Er nannte das Beispiel eines Internats für afghanische Mädchen, das Kabul verlassen musste und nun im Exil in Ruanda weiter betrieben werde.

"Schattenfront durch Deutschland"

Dobrindt wiederholte, dass die schwarz-rote Koalition eine Migrationswende durchgesetzt habe. Auch die umstrittenen Grenzkontrollen verteidigte er. Diese seien wirksam und notwendig. In den vergangenen Monaten seien 60.000 Menschen zurückgewiesen und Tausende Schleuser festgenommen worden.

Der Innenminister beschrieb aber vor allem die Gefahren durch "hybride Angriffe" Russlands drastisch. "Spionage, Sabotage, Cyberangriffe sind tägliche Realität in Deutschland", sagte Dobrindt. "Terrorismus, Extremismus, Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine: All diese Bedrohungen, sie bilden eine Schattenfront, diese Schattenfront, sie bewegt sich mitten durch Europa, sie bewegt sich mitten durch Deutschland." Darauf gebe der Haushalt des Innenministeriums die Antwort mit Souveränität, Stärke und Sicherheit.

Weniger Geld für Migration

Dobrindts Haushalt soll im kommenden Jahr um gut eine Milliarde auf 16,81 Milliarden Euro steigen. Mehr Geld ist unter anderem für die Bundespolizei, das Bundeskriminalamt und den Verfassungsschutz eingeplant, aber auch für das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Auch die Ausgaben beim Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe sollen steigen.

Die Gesamtausgaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge werden laut Entwurf hingegen sinken, von 999 Millionen Euro im laufenden Jahr auf 994 Millionen Euro. Die Mittel für Integration werden gekürzt. Der entsprechende Haushaltstitel soll 2027 um 328 Millionen auf 1,07 Milliarden Euro sinken.

Der Etatentwurf für das Innenministerium wurde mit den Stimmen von CDU/CSU und SPD angenommen. AfD, Grüne und Linke stimmten dagegen./vsr/DP/zb