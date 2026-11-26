Düsseldorf, 26. ⁠Nov (Reuters) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des US-Onlineriesen Amazon zu den umsatzstarken Schnäppchen-Tagen rund um den Black Friday zu Streiks aufgerufen. "Massiven Einschüchterungen zum Trotz ‌streiken die Amazon-Beschäftigten für die Anerkennung der Tarifverträge des Einzelhandels und einen Tarifvertrag Gute und Gesunde Arbeit", ⁠sagte Verdi-Vorstandsmitglied ⁠Silke Zimmer. Der Aufruf gelte für elf Standorte des Konzerns in Deutschland. Allein in Nordrhein-Westfalen legten der Gewerkschaft zufolge die Beschäftigten in vier Verteilzentren die Arbeit nieder. Die Streiks seien Teil des ‌weltweiten Aktionstages "Make Amazon Pay" des internationalen ‌Gewerkschaftsdachverbands UNI Global Union. Amazon zufolge beteiligten sich aber nur wenige Beschäftigte an dem Ausstand. "Das ist ein ⁠Sturm im Wasserglas", sagte ein Sprecher.

Amazon liegt in Deutschland ‌seit Jahren mit Verdi ⁠im Streit. Die Gewerkschaft fordert, dass der US-Konzern die Flächentarifverträge für den Handel anerkennt und unterstreicht dies immer wieder mit Protesten. Nur mit ‌diesen Verträgen seien Lohnsteigerungen ⁠festgeschrieben und es gebe zudem ⁠gesicherte Rahmenbedingungen und umfassende Sonderzahlungen für alle Tarifbeschäftigten, hatte Verdi erklärt. Amazon betont dagegen immer wieder, Bezahlung, Zusatzleistungen und Karrierechancen in dem Unternehmen seien "exzellent". "Seit 2014 erhöhen wir jährlich die Löhne", erklärte der Konzern. Die Vorwürfe Verdis weise der Konzern "als Unsinn" zurück.

(Bericht von Matthias Inverardi, redigiert von Myria ⁠Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bittean unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)