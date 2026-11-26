(Berichtigung: Dieselladung wesentlich größer)

IBIZA/PALMA (dpa-AFX) - Bei dem Untergang eines Tankers vor der spanischen Baleareninsel Ibiza ist ein Seemann ums Leben gekommen. Weitere sechs Besatzungsmitglieder hätten Unterkühlungen erlitten, als die "Med Emre" in der Nacht zu Donnerstag unterging, wie die Regierung der Balearen mitteilte. Sie aktivierte sofort den Notfallplan, da der Tanker 8,2 Millionen Liter Diesel geladen hat. Ob Teile davon austraten, war zunächst nicht bekannt.

Das für derartige Notfälle vorgesehene Spezialschiff der Seenotrettung, die "Clara Campoamor", sei unterwegs zur Untergangsstelle, um eine mögliche Verschmutzung des Seegebiets zu untersuchen. Zugleich werde die Lage von einem Flugzeug aus beobachtet, teilte die Regierung weiter mit. Das Mittelmeer ist im Bereich des Untergangs mehrere Hundert Meter tief.

Das Unglück ereignete sich demnach, als die "Med Emre" von Algeciras in der spanischen Provinz Cádiz nach Barcelona unterwegs war. Das nach Angaben des Schiffsortungsdienstes Vesselfinder 120 Meter lange Schiff unter der Flagge Maltas meldete rund 25 Seemeilen (rund 46 Kilometer) nordöstlich von Ibiza Wassereinbruch. Die Ursache war zunächst unbekannt. In dem Seegebiet herrschte zu der Zeit die erste und niedrigste von drei aktiven Warnstufen, Gelb, wegen Sturms und hohen Seegangs.

Die Seenotrettung schickte drei Hubschrauber aus Palma, Valencia und Tarragona sowie mehrere Rettungskreuzer. Auch andere Schiffe in der Nähe beteiligten sich an der Rettung der insgesamt 17 Besatzungsmitglieder. Einer von ihnen wurde im Krankenhaus auf Ibiza für tot erklärt./rpz/DP/zb