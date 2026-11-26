MAGDEBURG (dpa-AFX) - Sachsen-Anhalts stellvertretende BSW-Fraktionschefin Claudia Wittig hat die sachbezogene Zusammenarbeit ihrer Partei mit der AfD verteidigt. "Wir machen BSW-Politik und es ist uns egal mit wem", sagte die Politikerin in der ZDF-Talksendung von Markus Lanz. "Wenn wir irgendetwas von dem, was wir unseren Wählern im Wahlprogramm versprochen haben, umsetzen wollen, dann müssen wir pragmatisch die Mehrheiten dort suchen, wo sie funktionieren", so Wittig weiter. Die Menschen in Sachsen-Anhalt hätten in großer Mehrheit die AfD gewählt. "Wir sind diejenigen, die sich mit diesem Wahlergebnis irgendwie ins Benehmen setzen müssen."

Am 8. Dezember will sich der AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, zum Ministerpräsidenten des Landes wählen lassen. Den offiziellen Wahlvorschlag sowie den Antrag für eine Sondersitzung des Landtages hat die AfD-Fraktion am Mittwoch auf den Weg gebracht. Um in den ersten beiden Wahlgängen die nötige absolute Mehrheit der Ja-Stimmen zu erhalten, benötigt Siegmund dabei drei Stimmen aus anderen Fraktionen. Im dritten Wahlgang reicht die einfache Mehrheit. Das BSW wird sich bei der Wahl enthalten, bekräftigte Claudia Wittig erneut.

Wittig: "Gehe davon aus, dass CDU mit der AfD stimmen wird"

Über eine Zusammenarbeit mit Siegmunds AfD wolle die Partei von Fall zu Fall entscheiden. Eine Koalition mit der AfD oder Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung werde es nicht geben, so Wittig. Über seine Social-Media-Kanäle hatte Siegmund angekündigt, eine Planungsgrundlage für fünf Jahre stabile Regierungsarbeit erreicht zu haben. Bislang ist unklar wie die AfD-Fraktion, die im Landtag 39 Sitze der 83 Sitze hat, regelmäßig Mehrheiten erreichen will. "Also ich gehe davon aus, dass die CDU regelmäßig mit der AfD stimmen wird", sagte die BSW-Politikerin. Es sei in Sachsen-Anhalt gerade nicht zu erkennen, was der Kurs der CDU sei.

Bisher hat CDU-Fraktionschef Sven Schulze nach der Landtagswahl vor allem betont, dass sich die CDU künftig in der Opposition sieht. Bereits nach der geheimen Wahl des AfD-Fraktionsmitglieds Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten war aber spekuliert worden, dass CDU-Mitglieder der AfD eine Mehrheit verschafft haben könnten. In den ersten beiden Wahlgängen der Ministerpräsidentenwahl wollen bislang 14 der 15 CDU-Fraktionsmitglieder um Sven Schulze den Saal verlassen. Ob es bei dem Kurs bleibt, ist aber offen: Schulze hatte vergangene Woche angekündigt, noch einmal grundlegend über die Ausgangslage beraten zu wollen. Hintergrund ist, dass es mit Linken-Fraktionschefin Eva von Angern inzwischen auch eine Gegenkandidatin für die Ministerpräsidentenwahl im Dezember gibt./mse/DP/zb