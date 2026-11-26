Was bewegt die Aktie?

Xpeng hat die Massenproduktion seines humanoiden Roboters Iron für Januar 2027 angekündigt. Beginnt die Fertigung wie geplant, könnte der Verkauf im zweiten Quartal 2027 starten. Zwischen Produktionsbeginn und möglichem Verkaufsstart lägen damit mehrere Monate. Xpeng will bis zum Ende desselben Jahres 10.000 Roboter auf den Markt bringen.

Der Kaufpreis für Iron soll ungefähr auf dem Niveau eines Xpeng-Elektroautos liegen. Die Fahrzeuge kosten derzeit zwischen 18.000 und 46.000 Dollar und geben damit eine Größenordnung für den einmaligen Preis der Hardware vor. Bei den Gesamtkosten für die Käufer spielt zusätzlich die Gebühr für die Software eine Rolle.

Für die Software sieht Xpeng ein verpflichtendes Abonnement vor. Das Unternehmen verbindet damit den einmaligen Verkauf des Roboters mit regelmäßigen Einnahmen aus dem Abo. Ein vergleichbares Preismodell gibt es bei Tesla, wo für die Funktion zum automatisierten Fahren ebenfalls eine Gebühr anfällt. Käufer könnten die Kombination aus Kaufpreis und laufender Gebühr auch bei einem humanoiden Roboter akzeptieren.

Die Ankündigung fällt in eine Phase deutlich niedrigerer Aktienkurse. Im Dreijahreschart hat die Xpeng-Aktie bei 24,80 Euro ein Doppelhoch ausgebildet, liegt inzwischen aber bei rund 8,50 Euro. Für die Aktie zählt neben den Aussichten im Elektroautogeschäft damit auch die Möglichkeit, mit Iron ein eigenes Robotergeschäft aufzubauen. Der deutliche Kursrückgang macht die Aktie interessant, doch für einen Einstieg kommt es zunächst darauf an, ob sie über 9,30 Euro steigt.

Charttechnik

Bei rund 8,50 Euro liegt das aus der bisherigen Kursbewegung abgeleitete Fibonacci-Niveau von 161,8 Prozent. In diesem Bereich hat die Aktie auch eine Unterstützung. Aus der gesamten Bewegung lässt sich rechnerisch ein Kursziel unter fünf Euro ableiten. Angesichts der Unterstützung erscheint dieses Szenario eher unwahrscheinlich.

Steigt die Aktie über 9,30 Euro, liegen mögliche Kursziele bei 13 bis 14 Euro. Bei rund 14,50 Euro bilden frühere Tiefs aus dem Jahr 2025 einen Widerstand.

Martins Einschätzung

Das Elektroautogeschäft bietet weiterhin Potenzial, und mit Iron kommt eine weitere Geschäftsmöglichkeit hinzu. Ein Einstieg bietet sich an, wenn die Aktie die Marke von 9,30 Euro überwindet. Wer die Position dann an den jüngsten Tiefs absichert, riskiert etwas mehr als 20 Prozent. Mit einem Ziel von 14,50 Euro ergibt sich ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis von rund 2,4 zu eins.