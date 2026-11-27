Was bewegt die Aktie?

Die Adidas-Aktie eröffnete in einem starken Marktumfeld mit einer Kurslücke nach unten. JPMorgan stuft die Aktie von „Übergewichten“ auf „Neutral“ herab und senkt das Kursziel von 230 auf 184 Euro. Die Neubewertung ist Teil eines Branchenausblicks, für den die Bank europäische Luxusgüterunternehmen und Sportartikelhersteller untersucht hat. Unter den betrachteten Sportartikelherstellern empfiehlt JPMorgan nur On zum Kauf und beurteilt neben Adidas auch Puma zurückhaltend.

JPMorgan begründet die Herabstufung mit dem zunehmenden Wettbewerb um Marktanteile und der schwachen, schwankenden Konsumnachfrage. Adidas profitierte 2026 als großer Trikotpartner von der Fußball-Weltmeisterschaft (WM). Die kräftigen Zuwächse im WM-Jahr erschweren weitere Steigerungen im Jahresvergleich 2027. Zugleich wächst das Schuhgeschäft deutlich langsamer, und Adidas setzt häufiger auf Rabattaktionen, um vorhandene Ware zu verkaufen.

Im Bekleidungsgeschäft rechnet JPMorgan für 2027 mit einem Umsatzplus von fünf Prozent. Der Markt erwartet im Durchschnitt ein Wachstum von neun Prozent. Angesichts des langsameren Wachstums im Schuhgeschäft und der niedrigeren Prognose für Bekleidung hält die Bank es für weniger wahrscheinlich, dass Adidas die Gewinnerwartungen übertrifft.

Die UBS empfiehlt, die Adidas-Aktie zu verkaufen, und setzt ihr Kursziel mit 157 Euro deutlich niedriger an als JPMorgan. Die Fußball-Weltmeisterschaft könnte aus Sicht der UBS die schwächere Konsumnachfrage im Jahr 2026 teilweise verdeckt haben. Zudem hält die Bank sowohl die Zusammensetzung des Produktangebots als auch die Zusammensetzung der Vertriebskanäle für ungünstig. Beides könnte die Margen bei Adidas belasten.

Charttechnik

Das neue Kursziel von JPMorgan liegt mit 184 Euro knapp über dem Novemberhoch der Adidas-Aktie. Das frühere Kursziel von 230 Euro lag deutlich über dem Hoch der vergangenen 52 Wochen.

Martins Einschätzung

Das langsamere Wachstum im Schuhgeschäft und das Risiko sinkender Margen sprechen für Zurückhaltung bei der Adidas-Aktie. Wenn der Gewinn unter den Markterwartungen bleibt, könnte der Aktienkurs fallen.