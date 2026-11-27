Was bewegt die Aktie?

Agility Robotics kam über eine Mantelgesellschaft an die Börse. Eine solche Gesellschaft sucht ein privates Unternehmen als Übernahmeziel und bringt es durch den Zusammenschluss an die Börse. Die Aktie startete bei rund zehn Dollar und stieg in den ersten Handelstagen auf etwa zwölf Dollar.

Im November fiel der Kurs innerhalb weniger Tage auf knapp über fünf Dollar. Am Mittwoch stieg die Aktie um rund 20 Prozent, am Freitag erreichte sie vorbörslich etwas mehr als sieben Dollar. Selbst das vorbörsliche Hoch lag damit noch deutlich unter dem Niveau der ersten Handelstage.

Die Kaufempfehlung von TD Cowen vom Dienstag dürfte zum Kursanstieg am Mittwoch beigetragen haben. Auch Citi empfiehlt die Aktie zum Kauf und setzt das Kursziel bei acht Dollar an. Das entsprach bei Veröffentlichung der Empfehlung einem Kurspotenzial von rund 48 Prozent. JP Morgan setzt ein Kursziel von elf Dollar an.

Citi sieht in humanoiden Robotern einen möglichen nächsten großen Investitionszyklus nach dem Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Die Bank schätzt den adressierbaren Markt bis 2032 auf rund eine Billion Dollar. Agility Robotics entwickelt mit Digit einen humanoiden Roboter, dessen Fähigkeiten zunehmen und der sich in immer mehr realen Einsatzsituationen erproben lässt.

TD Cowen beziffert den Wert eines Auftrags für Digit auf mehr als 300 Millionen Dollar. Wenn Agility Robotics den Auftrag ausführt, könnte das Unternehmen daraus nach und nach Umsätze erzielen. TD Cowen geht zudem davon aus, dass das vorhandene Kapital für rund anderthalb Jahre reicht.

Charttechnik

Der Kursverlauf vor dem Börsendebüt gehört zur Mantelgesellschaft. Für die charttechnische Betrachtung zählt daher der Handel seit dem Börsendebüt von Agility Robotics. Setzt sich der Anstieg fort, liegt die nächste charttechnische Marke bei acht Dollar.

Martins Einschätzung

Agility Robotics bietet die Möglichkeit, gezielt in einen Hersteller humanoider Roboter zu investieren. Das Unternehmen arbeitet bislang ohne Gewinn, und bei der Aktie sind weiterhin starke Kursschwankungen zu erwarten. Angesichts dieser Risiken kommt sie höchstens als sehr kleine Depotposition infrage.