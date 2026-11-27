AKTIE IM FOKUS: Hypoport vorbörslich auf Tief seit Oktober - Bafin-Beanstandung
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Hypoport sind vorbörslich auf Tradegate mit 75,05 Euro auf das tiefste Niveau seit Mitte Oktober zurückgefallen. Dabei verloren die Papiere des FinTech-Unternehmens fast sieben Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs.
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat bei Hypoport Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt. Der Finanzdienstleister habe das Ergebnis vor Steuern (Ebt) im Jahr 2023 um mindestens 10 Millionen Euro zu hoch ausgewiesen.
Der Bafin-Mitteilung zufolge liegt die Ursache im Jahr 2020 und der damaligen Übernahme zweier Unternehmen./ag/zb
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