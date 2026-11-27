SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost haben am Freitag deutlich zugelegt. Dabei ging es an den chinesischen Märkten, die im bisherigen Jahresverlauf anders als die meisten anderen wichtigen Aktienindizes weltweit deutlich nachgegeben haben, auffallend stark nach oben.

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne in China mit neuen staatlichen Maßnahmen zur Stützung der Märkte. Dazu gehörten eine stärker stabilisierende Rolle staatseigener Fonds sowie Initiativen zur Lenkung langfristiger Anlagen in Aktien. Zudem sollten Unternehmen zu Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufen motiviert werden.

Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungsregion Hongkong stieg um rund zwei Prozent, der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen tendierte zuletzt sogar 4,2 Prozent höher. Damit konnte der CSI das Minus im bisherigen Jahresverlauf auf zwölf Prozent reduzieren. Auch der Hang Seng weist seit Ende 2025 einen deutlichen Verlust aus.

Der volatile südkoreanische Kospi war mit deutlichen Gewinnen dabei. Der technologielastige Index gewann 4,3 Prozent, vermochte nach den Verlusten im Wochenverlauf aber nicht, das Niveau vom vergangenen Freitag zu erreichen.

Die südkoreanische Börse gehört im bisherigen Jahresverlauf zu den stärksten weltweit. Der Kospi zog seit Ende 2025 um gut 17 Prozent an. Im Sommer hatte der Index wegen des KI-Booms bei den Chipherstellern Samsung und SK Hynix aber zwischenzeitlich aber rund 120 Prozent zugelegt. Diese Gewinne sind in den vergangenen Monaten größtenteils verpufft.

Auch der japanische Nikkei 225 blieb trotz eines Anstiegs von etwas mehr als zwei Prozent auf 58.711,11 Punkten unter dem Stand der Vorwoche. Die Inflation im Großraum Tokio war wegen hoher Energiepreise erneut gestiegen.

Im November hatten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,9 Prozent zugelegt. Dies war die höchste Jahresrate seit Juli 2025 und wurde von Analysten im Schnitt so erwartet. Im August hatte die Teuerung deutlich niedriger bei 2,6 Prozent gelegen.

Die Inflation bewegte sich damit über der von der japanischen Notenbank angepeilten Zielmarke von zwei Prozent. Allerdings seien die unbereinigten Angaben zur Inflation etwas unter den Erwartungen geblieben, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank an.

Der australische S&P ASX 200 schloss sich der allgemeinen Tendenz an, wobei die Veränderungen aber geringer waren. Letztlich gewann er 0,8 Prozent auf 8.833,62 Punkte./mf/zb