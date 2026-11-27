NEW YORK (dpa-AFX) - Die beeindruckende Erholung an der technologielastigen Nasdaq zur Wochenmitte scheint den Risikoappetit der Anleger an die US-Börsen auch zum Wochenschluss zu tragen. Nach dem Thanksgiving-Feiertag werden die wichtigsten Indizes im verkürzten Handel am Freitag mit Gewinnen erwartet. Eine Entwarnung für den US-Aktienmarkt sei dies aber noch nicht, hieß es von Marktteilnehmern. Die KI-Skepsis bestehe fort.

Etwas mehr als eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 2,5 Prozent höher auf 26.685 Punkte. Zum Wochenstart war der Technologie-Auswahlindex dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt, als knapp über dem am Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das Tagesminus von zeitweise 4,7 Prozent verringerte sich so letztlich auf ein Minus von 0,6 Prozent.

"Das ist eine große Chance, das Ruder herumzureißen. Aber bislang eben nicht mehr als das", schrieb Marktexperte Ronald Gehrt dazu in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker Lynx. "Die Bullen haben jetzt eine Chance bekommen. Ob sie sie aber auch nutzen können, muss sich erst herausstellen." Ihm zufolge ist dafür - charttechnisch gesehen - das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. "Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg", resümierte er.

Der Dow Jones Industrial dürfte am Freitag laut dem Broker IG mit plus 1,5 Prozent auf 50.910 Punkte starten und damit seinen moderaten Gewinn vom Mittwoch ausbauen.

Unter den Einzelwerten bleiben Nvidia im Fokus. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem rund zehnprozentigen Rückschlag an den beiden folgenden Tagen wird nun eine erneute Erholung erwartet, die sich auch auf die Chip- und Tech-Branche allgemein ausdehnen dürfte.

Vorbörslich ging es für Nvidia um 3,0 Prozent auf 153,77 US-Dollar nach oben, womit sich die Aktie weiter von ihrem am Freitag erreichten Tief seit Mitte Mai 2025 bei 124,50 US-Dollar absetzen würde. Dabei scheint es für die Anleger kaum eine Rolle zu spielen, dass Blackwell-Chips der KI-Chipkoryphäe inzwischen offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete.

Die Unterlagen belegten, dass Blackwell-Prozessoren von Nvidia in ein chinesisches Rechenzentrum gelangt sind, das Verbindungen zu der mutmaßlichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist, das Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet hatte. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem gleichnamigen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgab. Mittlerweile ist er aber wieder im Amt, was die Gemüter beruhigte.

Der Anteilsschein von Altria gab vorbörslich um 2,5 Prozent nach. Der Tabakkonzern prüft eine Übernahme des britischen Konkurrenten Imperial Brands , möglicherweise in Partnerschaft mit Japan Tobacco (JT). Eine gemeinsames Offerte durch die nur in Nordamerika aktive Altria und JT würde kartellrechtliche Bedenken geschickt umgehen, kommentierte RBC-Analyst James. Das Zustandekommen einer derartigen Transaktion hält er zugleich für sehr wahrscheinlich, auch wenn Altria sie unter Vorbehalt gestellt hat./ck/mis