LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Evonik nach dem Rückzug von BASF beim Kursziel von 18 Euro mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Die finale Übernahmeofferte der Ludwigshafener von 24 Euro je Evonik-Aktie wäre ein angemessener Preis gewesen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag. So widmete sich der Experte für Evonik aber wieder den Szenarien auf eigenständiger Basis. Der weitere Weg im Jahr 2027 sei weitaus schlechter kalkulierbar als noch im laufenden Jahr. Mit seiner operativen Ergebnisprognose von 2,061 Milliarden Euro geht Shenoy davon aus, dass die kompletten Preiszuwächse bei Methionin wieder korrigiert werden. Etwas abgemildert würden die Einbußen wohl nur durch 100 Millionen Euro an Einsparungen./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 15:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:00 / GMT

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