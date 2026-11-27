NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius von 52 auf 67 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Das Biopharma-Geschäft der Bad Homburger sei immer besser berechenbar, schrieb Richard Felton am Freitag in seiner Kaufempfehlung. Biosimilars, also Nachahmerpräparate biologischer Arzneimittel, böten immense Wachstumschancen. Fresenius lege den Grundstein für immense Zuwächse bis in die nächste Dekade hinein./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 03:25 / GMT

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