NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Munich Re von 590 auf 610 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Outperformance der Versicherer 2026 bleiben die Experten um Farooq Hanif vorsichtig für das kommende Jahr, wie sie am Donnerstag in ihrem großen Branchenausblick schrieben. Die Bewertungen auf Rekordniveau würden nicht durch entsprechend steigende Ergebnisschätzungen getragen. Obendrein sei das Preisumfeld für Schaden/Unfall-Versicherung in der Rückversicherung und im Industrie- und Gewerbegeschäft schwach. Für Versicherer im Depot spreche allerdings ihre geringe Sensibilität für gesamtwirtschaftliche Risiken. Die Experten präferieren Lebensversicherer./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2026 / 19:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 00:15 / GMT

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