Was bewegt die Aktie?

Derzeit sind rund zehn Prozent der Anthropic-Aktien handelbar. Nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für das Gesamtjahr 2026 endet für einen weiteren Teil der Aktien die Verkaufssperre. Der stärkste Zuwachs an handelbaren Aktien steht nach den Zahlen für das erste Quartal an. Mit dem Ende der Sperrfristen können auch weitere Aktionäre verkaufen, die ihre Aktien bereits vor dem Börsengang erworben haben.

Das Kurs/Gewinn-Verhältnis liegt bei 226. Weil Anthropic erst allmählich Gewinne erzielt, eignet sich das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz besser für den Bewertungsvergleich. Der Unternehmenswert entspricht dem 11,3-Fachen des Umsatzes und liegt damit gemessen am Umsatz in einer ähnlichen Größenordnung wie der von Spacex. Das bleibt eine hohe Bewertung.

BCA Research sieht in den Verträgen mit zahlreichen Unternehmenskunden einen Vorteil gegenüber Wettbewerbern. Solche Verträge bringen Anthropic wiederkehrende Einnahmen. Ein weiterer Vorteil ist die Einbindung der Modelle in Unternehmenssoftware. Etablierte Cloud-Plattformen können Anthropic im Wettbewerb mit günstigeren Open-Source-Modellen schützen, die für das Unternehmen ein Risiko bleiben.

Gartner erwartet, dass die weltweiten Ausgaben für künstliche Intelligenz von 1,8 Billionen US-Dollar im Jahr 2025 auf rund sieben Billionen US-Dollar im Jahr 2030 steigen. Wedbush beziffert den Markt, den Anbieter mit KI-Produkten und -Dienstleistungen erreichen können, bis 2031 auf 17,4 Billionen US-Dollar. Gartner betrachtet damit die erwarteten Ausgaben, während Wedbush die Größe des potenziellen Marktes schätzt.

William Blair und Wedbush rechnen damit, dass sich die Anthropic-Aktie besser entwickelt als der jeweilige Vergleichsmaßstab. Wedbush setzt das Kursziel bei 120 US-Dollar an. Wenn die Ausgaben für künstliche Intelligenz wie erwartet steigen, kann Anthropic von der wachsenden Nachfrage profitieren.

Charttechnik

Bei 73 US-Dollar könnte sich ein erstes Zwischentief gebildet haben. Vorbörslich lag die Aktie rund ein Prozent im Plus. Das spricht für eine mögliche Stabilisierung.

Martins Einschätzung

Die wiederkehrenden Einnahmen und die erwartete Zunahme der KI-Ausgaben machen Anthropic trotz der hohen Bewertung interessant. Wenn frühe Aktionäre nach Ablauf der Sperrfristen in größerem Umfang verkaufen, kann das zusätzliche Angebot den Kurs in den kommenden Monaten belasten.