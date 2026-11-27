Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - Die schwache Entwicklung am deutschen Arbeitsmarkt hat sich im November fortgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen ‌sank zwar mit der auslaufenden Herbstbelebung um 19.000 auf 2,936 Millionen, ⁠wie ⁠die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag mitteilte. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent zurück. Saisonbereinigt stieg die Arbeitslosenzahl ‌jedoch um 9000 ‌gegenüber dem Vormonat. Im Vergleich zum November 2025 waren es 51.000 Arbeitslose ⁠mehr.

"Die leichte konjunkturelle Erholung führt auch ‌im November ⁠nicht zu einer Belebung am Arbeitsmarkt", sagte BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach in Nürnberg. Die Nachfrage nach ‌Arbeitskräften bleibt ⁠der BA zufolge weiter ⁠schwach.

Ein leichter Rückgang der Arbeitslosenzahl ist für November üblich, bevor in der Winterpause ein deutlicher Anstieg einsetzt.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)