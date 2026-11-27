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Hier finden Sie Aktienanleihen mit Barriere auf die derzeit beliebtesten Basiswerte – Feste Kupons mit zusätzlichem Risikopuffer – Kapitalverlust bei Verletzung der Barriere möglich.





Um Ihnen die Suche und Auswahl attraktiver Aktienanleihen mit Barriere zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Aktienanleihen mit Barriere zahlen einen festen Kupon und verfügen über einen Sicherheitspuffer: Solange der Basiswert die Barriere nicht berührt oder unterschreitet, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Berührt oder unterschreitet der Basiswert die Barriere, entfällt dieser Schutz; die Rückzahlung richtet sich dann nach der Wertentwicklung des Basiswerts und kann deutlich unter dem eingesetzten Kapital liegen – bis hin zum Totalverlust. Dargestellt wird je eine Aktienanleihe mit Barriere pro Basiswert.





Top 10 Aktienanleihen mit Barriere

WKN Basiswert Kupon p.a. Barriere Laufzeit Währung BD0N0Q Münchener Rückversicherungs AG 7,25% 416,20 EUR 17.09.2027 EUR BE1J81 Siemens Energy AG 16,00% 99,28 EUR 17.12.2027 EUR VY49KP NVIDIA Corp. 12,00% 169,96 USD 16.07.2027 EUR BD7G93 Siemens AG 9,50% 220,00 EUR 17.12.2027 EUR BD4RYW Micron Technology Inc. 21,50% 481,88 USD 20.08.2027 USD VJ34G2 BASF SE 8,75% 38,93 EUR 18.12.2026 EUR VJ3U8P SAP SE 6,00% 134,69 EUR 08.01.2027 EUR BE1KCX Infineon Technologies AG 17,25% 38,90 EUR 17.12.2027 EUR VY0ZM3 SanDisk Corp Registered 28,35% 61,88 USD 08.10.2027 EUR VY0XZF Advanced Micro Devices Inc. 18,00% 219,96 USD 16.04.2027 EUR

Stand: 27.11.2026 14:44 Uhr; Hinweise: ·

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