Berlin, 27. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundesagentur für Arbeit (BA) rechnet auch im kommenden Jahr mit einer leichten Verschlechterung der Lage am Arbeitsmarkt. Die Behörde gehe für 2027 bei der Arbeitslosigkeit und bei der Beschäftigung von ‌einer "weiteren leichten Eintrübung" aus, sagte BA-Vorstandsmitglied Daniel Terzenbach am Freitag in Nürnberg. "Das heißt, auch das nächste Jahr wird anspruchsvoller." ⁠Die leichte ⁠konjunkturelle Erholung habe bislang nicht zu einer Belebung am Jobmarkt geführt.

Die Zahl der Arbeitslosen sank im November um 19.000 auf 2,936 Millionen. Saisonbereinigt stieg sie jedoch um 9000. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren 51.000 Menschen mehr arbeitslos. Die ‌Arbeitslosenquote fiel gegenüber Oktober um 0,1 Prozentpunkte ‌auf 6,2 Prozent. Damit dürfte die Arbeitslosenzahl im Winter wieder deutlich über die Drei-Millionen-Marke steigen.

Die anhaltende Schwäche des Arbeitsmarktes belastet auch ⁠die Finanzen der BA. Allein für 2027 benötigt sie vom ‌Bund ein Darlehen von bis zu ⁠8,2 Milliarden Euro. Damit stiege ihr Schuldenberg bis Ende 2027 auf bis zu 18,7 Milliarden Euro.

BESCHÄFTIGUNG SINKT WEITER

"Wir gehen im nächsten Jahr in das fünfte Jahr ‌konjunktureller Schwäche", sagte Terzenbach. Die ⁠sozialabgabenpflichtige Beschäftigung sank von August ⁠auf September nach Berechnungen der BA saisonbereinigt um 6000. Mit 35,16 Millionen lag sie 61.000 unter dem Vorjahresniveau. Die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibe schwach.

Menschen mit Schwerbehinderung trifft die wirtschaftliche Lage laut Terzenbach besonders hart. Die Zahl der Arbeitslosen unter ihnen stieg binnen eines Jahres um vier Prozent auf 192.000. Bei Menschen ohne Behinderung waren es zwei Prozent.

(Bericht ⁠von Holger Hansen Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)