München, 27. ⁠Nov (Reuters) - Angesichts der rasanten Entwicklung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) warnt der Chef der deutschen Finanzaufsicht Banken und weitere Finanzfirmen eindringlich vor der Wahrscheinlichkeit eines größeren Cyberangriffs. "Wir sind in einer Phase, ‌in der die Angreifer wahrscheinlich die Oberhand haben", sagte Bafin-Präsident Mark Branson am Freitag am Freitag beim Bayerischen ⁠Bankentag in ⁠München. "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir etwas Größeres erleben."

"Die Gefahr wächst auch durch diese rasanten Fortschritte bei der Künstlichen Intelligenz, gekoppelt mit der geopolitischen Lage", sagte Branson. Große Gefahr gehe von staatlich finanzierten Akteuren ‌aus. "Wir hatten bislang Glück, dass zeitkritische Finanzprozesse ‌in größeren Unternehmen wenig betroffen waren."

Deswegen müsse die Finanzbranche nicht nur mehr Geld in Cybersicherheit investieren, sondern auch für den ⁠Fall eines Großangriffs vorsorgen. "Wir müssen auch nicht nur uns besser ‌schützen, sondern auch die Frage ⁠stellen, was passiert dann", sagte Branson. Aufgrund vermehrter Systemausfälle wie zuletzt bei Microsoft oder der US-Flugsicherung beobachte er in der Bevölkerung einen schleichenden Verlust des Vertrauens ‌in die Sicherheit des digitalen ⁠Umfelds. Wenn sich sogar eine ⁠Bank als unsicher erweise, könne dies den Vertrauensverlust beschleunigen.

Branson sagte, die Experimentierfreude der US-Technologiebranche unter dem Motto "Move fast and break things" ("Schnell handeln und Dinge kaputtmachen") bedeute zu oft "Move fast and sell broken things" ("Schnell handeln und kaputte Dinge verkaufen"). "Längerfristig müssen wir weg von dieser nachlässigen Sicherheitskultur der IT-Industrie", forderte der Bafin-Chef.

(Bericht von Jörn Poltz. Redigiert ⁠von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)