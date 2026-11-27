Was bewegt die Aktie?

Berenberg sieht bessere Wachstumsaussichten für das Pharmageschäft von Bayer. Das Kursziel der Bank liegt bei 62 Euro und damit rund 19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Berenberg führt den jüngsten Rückgang vor allem auf Gewinnmitnahmen zurück und sieht darin eine Kaufgelegenheit.

Vor dem Rückgang war die Bayer-Aktie innerhalb weniger Monate von unter 20 Euro auf knapp 58 Euro gestiegen. Damit hatte sich der Kurs fast verdreifacht. Anschließend fiel die Aktie in den Bereich um 49 Euro. Gegenüber dem vorherigen Hoch entspricht das einem Minus von rund 15 Prozent.

Bei der Korrektur erreichte die Aktie um 50 Euro einen Bereich mit früheren Hochs. Der Kurs fiel im Tagesverlauf kurz unter die Marke und stieg noch am selben Handelstag wieder darüber. Seit dem Test dieses Kursbereichs hat die Aktie wieder zugelegt.

Auf kräftige Anstiege folgten bei Bayer bereits mehrfach Gewinnmitnahmen und danach weitere deutliche Kursgewinne. Ob sich dieses Muster nach dem jüngsten Rückgang wiederholt, könnte auch von den rechtlichen Risiken abhängen. Wenn diese Risiken besser kalkulierbar werden und am Markt weniger stark ins Gewicht fallen, könnte die Bayer-Aktie erneut deutlich zulegen.

Für eine Fortsetzung des jüngsten Anstiegs kommt es zunächst auf die Marke von 53,50 Euro an. Steigt der Kurs darüber, spricht mehr dafür, dass der Rückgang im Bereich um 49 Euro endete. Das Berenberg-Kursziel von 62 Euro liegt rund vier Euro über dem Hoch vor der Korrektur.

Charttechnik

Die Zone um 50 Euro dient nach dem jüngsten Test als Unterstützung. Aus der Projektion der jüngsten Abwärtsbewegung ergibt sich ein rechnerisches Ziel bei 66,80 Euro. Im Wochenchart liegen in diesem Bereich frühere Zwischenhochs, die bei einem weiteren Anstieg als Widerstand dienen können.

Martins Einschätzung

Ein Einstieg kommt infrage, sobald die Bayer-Aktie über 53,50 Euro steigt. Eine Position lässt sich mit einem Stopp unter dem jüngsten Tief absichern. Das charttechnische Ziel liegt in diesem Szenario im Bereich um 66 Euro.