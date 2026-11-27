Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - Der Chef des Autobauers Stellantis, Antonio Filosa, soll einem Zeitungsbericht ‌zufolge der nächste Präsident des eurpoäischen Branchenverbandes ACEA ⁠werden. ⁠Filosa löse ab Januar Mercedes-Chef Ola Källenius in der Position ab, berichtete ‌das "Handelsblatt" am Freitag ‌unter Berufung auf Branchenkreise. Er solle am ⁠2. Dezember gewählt werden. Källenius ‌wurde im ⁠Dezember 2025 erstmals an die ACEA-Spitze gewählt. Er kann nach ‌zwei ⁠Jahren Amtszeit nicht ⁠wiedergewählt werden.

Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für ⁠Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)