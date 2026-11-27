Bericht: Stellantis-Chef soll Lobbyverband ACEA führen
Berlin, 27. Nov (Reuters) - Der Chef des Autobauers Stellantis, Antonio Filosa, soll einem Zeitungsbericht zufolge der nächste Präsident des eurpoäischen Branchenverbandes ACEA werden. Filosa löse ab Januar Mercedes-Chef Ola Källenius in der Position ab, berichtete das "Handelsblatt" am Freitag unter Berufung auf Branchenkreise. Er solle am 2. Dezember gewählt werden. Källenius wurde im Dezember 2025 erstmals an die ACEA-Spitze gewählt. Er kann nach zwei Jahren Amtszeit nicht wiedergewählt werden.
Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)
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