EUWAX Trends 27.11.2026, 12:50 Uhr | Steffen Heizereder

Nikkei 225: Nikkei legt zu, Inflation in Tokio auf 16-Monatshoch

Der japanische Leitindex Nikkei 225 hat den Handel am Freitag mit einem Plus von 2,11 Prozent bei 58.711,11 Punkten beendet. Der breiter gefasste Topix gewann 1,73 Prozent auf 3.815,20 Punkte. Gegenüber dem Schluss der Vorwoche liegt der Nikkei damit rund 4 Prozent höher. Am vergangenen Freitag hatte er 5,06 Prozent verloren, getrieben von einem breiten Ausverkauf bei Technologie- und Halbleiterwerten. Das Niveau vor diesem Rückgang hat der Index noch nicht wieder erreicht. Laut Marktberichten verschaffte die feiertagsbedingte Pause an der Wall Street den asiatischen Börsen etwas Erleichterung von den Sorgen um den KI-Sektor.

Parallel rückt die Geldpolitik in den Fokus. Im Großraum Tokio stiegen die Verbraucherpreise ohne Frischwaren im November um 2,9 Prozent zum Vorjahr. Das ist die höchste Rate seit Juli 2025. Die Teuerung liegt damit über dem Zwei-Prozent-Ziel der Bank of Japan. Nach Angaben aus dem Markt befeuern die Daten Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der Notenbank.

Heidelberg Materials weitet Sparprogramm um 300 Millionen Euro aus

Heidelberg Materials weitet sein Sparprogramm aus. Bis Ende 2028 will der Baustoffkonzern weitere 300 Millionen Euro einsparen. Das bisherige Ziel von 500 Millionen Euro will das Unternehmen nach eigenen Angaben bis Ende dieses Jahres übertreffen. Damit will der Konzern steigende Kosten abfedern und seine Margen verbessern. Ansetzen will er vor allem mit strukturellen Veränderungen in Europa.

Die Ausweitung des Sparprogramms kündigte der Konzern mit den Zahlen zum dritten Quartal an. Der Umsatz stieg um 10 Prozent auf 6,4 Milliarden Euro. Das Ergebnis des laufenden Geschäftsbetriebs legte um 9 Prozent auf rund 1,3 Milliarden Euro zu. Getragen wurde das laut Unternehmen von einer starken Entwicklung in Europa und anhaltendem Wachstum in Nordamerika. Den positiven Ausblick für 2026 hat der Konzern bestätigt.

Parallel baut Heidelberg Materials sein Geschäft in Nordeuropa aus. Am 7. Oktober verkündete das Unternehmen eine Vereinbarung zur Übernahme des schwedischen und norwegischen Geschäfts mit Sand, Kies und Schotter sowie Asphalt der NCC-Industriesparte. Dazu gehören 106 Abbau- und Produktionsstandorte für diese sogenannten Zuschlagstoffe sowie 44 Asphaltwerke.

Moderna rüstet sich für möglichen Marktstart der Krebstherapie Intismeran

Moderna stellt die Weichen für eine mögliche Markteinführung seiner Krebstherapie Intismeran. Auf seinem Analyst Day am 12. November kündigte der Konzern an, dass das Werk in Marlborough im US-Bundesstaat Massachusetts 2027 zum weltweiten Versorgungsstandort für das Präparat werden soll. Die Anlage könne nach Unternehmensangaben perspektivisch Zehntausende Patienten pro Jahr versorgen. In den USA wollen Moderna und Partner Merck die Therapie gemeinsam vermarkten, außerhalb der USA übernimmt Merck die Führung. Die Markteinführung steht unter dem Vorbehalt einer behördlichen Zulassung.

Grundlage sind Phase-3-Daten bei Patienten mit operativ entferntem Hochrisiko-Melanom. In Kombination mit dem Merck-Medikament Keytruda senkte Intismeran laut Studie das Risiko für Rückfall oder Tod um 42 Prozent gegenüber Keytruda allein.

Für 2026 erwartet Moderna ein Umsatzwachstum von 15 bis 25 Prozent. Ursprünglich hatte der Konzern bis zu 10 Prozent in Aussicht gestellt. Die zahlungswirksamen Kosten sollen 2027 bei rund 4 Milliarden US-Dollar liegen und von 2027 bis 2030 jährlich rund 4 bis 4,5 Milliarden US-Dollar betragen, vor allem wegen höherer Investitionen in die Krebsmedizin. Zum Jahresende rechnet Moderna mit einer Gesamtliquidität von rund 9 Milliarden US-Dollar. Eine formale Prognose für 2027 will der Konzern mit den Zahlen zum vierten Quartal vorlegen.

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