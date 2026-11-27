DRESDEN (dpa-AFX) - Knapp drei Jahre nach seiner Gründung trifft sich das BSW ab Freitag in Dresden zu seinem vierten Bundesparteitag. Angemeldet sind 660 Delegierte, die für derzeit rund 12.000 Mitglieder stehen. Überschattet wird das Treffen von einem innerparteilichen Streit über die Zusammenarbeit mit der AfD. Mehrere BSW-Gründungsmitglieder fordern mehr Distanz zu der Rechtsaußenpartei. Ein Kompromissvorschlag von Parteichef Fabio De Masi brachte zunächst keine Lösung.

Die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht hatte die Partei Anfang 2024 gegründet und zunächst bei der Europawahl und mehreren Landtagswahlen in Ostdeutschland Erfolge gefeiert. 2025 scheiterte das BSW bei der Bundestagswahl knapp an der Fünf-Prozent-Hürde, und das Bundesverfassungsgericht entschied gegen eine Neuauszählung der Stimmen. Zwei von drei Landtagswahlen im Herbst 2026 gingen verloren. Nur in Sachsen-Anhalt zog das BSW mit 5,3 Prozent ins Landesparlament ein.

Seit Oktober heißt die Partei nicht mehr Bündnis Sahra Wagenknecht, sondern Bündnis Soziale Gerechtigkeit und Wirtschaftliche Vernunft. Der Parteitag beginnt um 17.00 Uhr mit einer Rede von Generalsekretär Oliver Ruhnert und hat zunächst nur Änderungen an der Parteiordnung und Gremienwahlen auf der Tagesordnung. Anträge werden erst am Samstag beraten./vsr/DP/mis