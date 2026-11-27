Bundestag beschließt Bundeshaushalt für 2027
Reuters · Uhr
Berlin, 27. Nov (Reuters) - Der Bundestag hat am Freitag mit der Mehrheit der Koalition aus Union und SPD den Bundeshaushalt für 2027 verabschiedet. Für das Haushaltsgesetz gab es nach Angaben des Bundestagspräsidiums 317 Ja- und 260 Nein-Stimmen.
(Bericht von Holger Hansen. Redigiert von Christian Rüttger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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