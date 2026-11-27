Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - Der Bundestag hat am Freitag ‌mit der Mehrheit der Koalition ⁠aus ⁠Union und SPD den Bundeshaushalt für 2027 verabschiedet. ‌Für das Haushaltsgesetz ‌gab es nach Angaben ⁠des Bundestagspräsidiums 317 ‌Ja- ⁠und 260 Nein-Stimmen.

(Bericht von Holger Hansen. Redigiert ‌von ⁠Christian Rüttger. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)