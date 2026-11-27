Bundestag beschließt Haushalt für 2027
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Der Etat der schwarz-roten Koalition mit Ausgaben von 556 Milliarden Euro wurde in namentlicher Abstimmung angenommen./sam/DP/mis
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