Bundestag verabschiedet Haushaltsbegleitgesetz für 2027
Berlin, 27. Nov (Reuters) - Der Bundestag hat am Freitag das Haushaltsbegleitgesetz für 2027 verabschiedet. Damit wird die Stromsteuer im kommenden Jahr für alle Verbraucher auf das europäische Mindestniveau gesenkt. Die Regelsätze in der Grundsicherung werden bis Mitte 2028 eingefroren. Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung wird um drei Milliarden Euro gekürzt. Zudem werden die Steuern auf Spirituosen erhöht und ab 2028 eine Steuer auf zuckerhaltige Getränke eingeführt. Der Tilgungsbeginn für die Kredite des sogenannten Sondervermögens Bundeswehr wird auf 2033 verschoben. Im Anschluss stand im Bundestag die namentliche Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 an.
(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)