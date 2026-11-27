Berlin, ⁠27. Nov (Reuters) - Der Bundestag hat am Freitag das Haushaltsbegleitgesetz für 2027 verabschiedet. Damit wird ‌die Stromsteuer im kommenden Jahr für alle Verbraucher auf das ⁠europäische ⁠Mindestniveau gesenkt. Die Regelsätze in der Grundsicherung werden bis Mitte 2028 eingefroren. Der Bundeszuschuss zur Rentenversicherung ‌wird um drei Milliarden ‌Euro gekürzt. Zudem werden die Steuern auf Spirituosen erhöht ⁠und ab 2028 eine Steuer ‌auf zuckerhaltige Getränke ⁠eingeführt. Der Tilgungsbeginn für die Kredite des sogenannten Sondervermögens Bundeswehr wird auf ‌2033 verschoben. ⁠Im Anschluss stand ⁠im Bundestag die namentliche Schlussabstimmung über den Bundeshaushalt 2027 an.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Rüttger Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ⁠unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)