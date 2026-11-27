Cyberangriff auf SAP - Wohl keine Kundendaten abgeflossen
Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Der Softwarekonzern SAP ist offenbar Ziel eines Cyberangriffs geworden. Man habe verdächtige Aktivitäten festgestellt und umgehend Maßnahmen ergriffen, um die Sicherheit der IT-Systeme und der Kundendaten zu gewährleisten, teilte das Walldorfer Unternehmen am Freitag mit. Es gebe keine Anzeichen für unbefugte Zugriffe auf Kundendaten.
Nach einem Bericht des "Spiegel" haben sich die Angreifer Zugangsdaten von SAP-Mitarbeitern für die Entwicklerplattform Github verschafft, um den Programmcode von SAP-Anwendungen zu manipulieren und zu kopieren. Die Hacker hätten dabei vermutlich Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt.
(ericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte))