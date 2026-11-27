Frankfurt, ⁠27. Nov (Reuters) - Der Softwarekonzern SAP ist offenbar Ziel eines Cyberangriffs geworden. Man ‌habe verdächtige Aktivitäten festgestellt und umgehend Maßnahmen ergriffen, um ⁠die ⁠Sicherheit der IT-Systeme und der Kundendaten zu gewährleisten, teilte das Walldorfer Unternehmen am Freitag mit. ‌Es gebe keine ‌Anzeichen für unbefugte Zugriffe auf Kundendaten.

Nach einem Bericht des "Spiegel" ⁠haben sich die Angreifer Zugangsdaten ‌von SAP-Mitarbeitern ⁠für die Entwicklerplattform Github verschafft, um den Programmcode von SAP-Anwendungen zu manipulieren und ‌zu ⁠kopieren. Die Hacker ⁠hätten dabei vermutlich Künstliche Intelligenz (KI) eingesetzt.

(ericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ⁠berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte))