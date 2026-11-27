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Frankfurt, ⁠27. Nov (Reuters) - Zum Abschluss einer turbulenten Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge seinen Erholungskurs am Freitag fortsetzen. Am Donnerstag hatte der ‌deutsche Leitindex dank nachlassender Zinserhöhungs- und Zollsorgen 2,1 Prozent im Plus bei 25.215,52 Punkten geschlossen. ⁠Impulse von ⁠der Wall Street erhielt er dabei nicht, weil in den USA wegen des Feiertags Thanksgiving nicht gehandelt wurde.

Folgende Themen stehen am Freitag im Mittelpunkt:

• Der Bundestag will den Bundeshaushalt für ‌2027 verabschieden.

• Bei den Konjunkturdaten ‌stehen die deutschen Arbeitsmarktzahlen und das Verbrauchervertrauen für die Euro-Zone im November an.

• Vom Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns ⁠Rheinmetall erhoffen sich Börsianer einen längerfristigen Ausblick sowie ‌Details zu den Plänen ⁠für die neue Marinesparte.

• Die Einkaufsfreude der Verbraucher am "Black Friday" gilt als richtungsweisend für die Konsumlaune im wichtigen Weihnachtsgeschäft.

• Der verkürzte ‌Handel an der Wall ⁠Street endet um 19.00 ⁠Uhr MEZ.

Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Donnerstag Stand

Dax 25.215,52

EuroStoxx50 6.014,74

EuroStoxx50-Future 6.029,00

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Schlusskurse der US-Indizes Stand Veränderung in Prozent

Dow Jones Kein Handel

Nasdaq

S&P 500 Kein Handel

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Asiatische Indizes am Freitag Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent

Nikkei 58.666,54 +2,0%

Shanghai 3.599,59 +3,5%

Hang Seng 22.736,59 +2,3%

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)