Dax am "Black Friday" höher erwartet - Konjunktur im Blick
Frankfurt, 27. Nov (Reuters) - Zum Abschluss einer turbulenten Börsenwoche wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge seinen Erholungskurs am Freitag fortsetzen. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex dank nachlassender Zinserhöhungs- und Zollsorgen 2,1 Prozent im Plus bei 25.215,52 Punkten geschlossen. Impulse von der Wall Street erhielt er dabei nicht, weil in den USA wegen des Feiertags Thanksgiving nicht gehandelt wurde.
Folgende Themen stehen am Freitag im Mittelpunkt:
• Der Bundestag will den Bundeshaushalt für 2027 verabschieden.
• Bei den Konjunkturdaten stehen die deutschen Arbeitsmarktzahlen und das Verbrauchervertrauen für die Euro-Zone im November an.
• Vom Kapitalmarkttag des Rüstungskonzerns Rheinmetall erhoffen sich Börsianer einen längerfristigen Ausblick sowie Details zu den Plänen für die neue Marinesparte.
• Die Einkaufsfreude der Verbraucher am "Black Friday" gilt als richtungsweisend für die Konsumlaune im wichtigen Weihnachtsgeschäft.
• Der verkürzte Handel an der Wall Street endet um 19.00 Uhr MEZ.
Schlusskurse europäischer Aktien-Indizes und -Futures am Donnerstag Stand
Dax 25.215,52
EuroStoxx50 6.014,74
EuroStoxx50-Future 6.029,00
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Schlusskurse der US-Indizes Stand Veränderung in Prozent
Dow Jones Kein Handel
Nasdaq
S&P 500 Kein Handel
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Asiatische Indizes am Freitag Kurse um 07:00 Uhr Veränderung in Prozent
Nikkei 58.666,54 +2,0%
Shanghai 3.599,59 +3,5%
Hang Seng 22.736,59 +2,3%
(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)