Gestern hatten wir an dieser Stelle nochmals die Bedeutung der 200-Tage-Linie (akt. bei 25.001 Punkten) hervorgehoben. Wie erwartet konnte der DAX® die meistbeachtete Glättungslinie zügig zurückerobern, was zunächst gegen eine nachhaltige Verschärfung des übergeordneten Abwärtstrends spricht. Das zwischenzeitliche Markttief bei 24.698 Punkten kann damit sogar als „false break“ interpretiert werden. Aus solchen Fehlausbrüchen auf der Unterseite ergeben sich oftmals kurzfristige Erholungschancen. Damit aus der Gegenbewegung mehr als nur eine technische Erholung wird, müsste der DAX® zunächst die im Abverkauf entstandene Kurslücke (obere Gapkante bei 25.464 Punkten) schließen. Nur wenig darüber verläuft mit der 50-Tage-Linie (akt. bei 25.575 Punkten) die nächste hartnäckige Barriere. Auf diesem Niveau entsteht also ein wichtiger Widerstandsbereich. Insgesamt befinden sich die deutschen Standardwerte in einer Phase der „Suche nach einem neuen Marktgleichgewicht“. Um diesen Prozess nicht zu gefährden, gilt es, die 200-Perioden-Glättung nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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