Dax Unterstützungen: 25.330 intraday Tief 25.215 Schlusskurs Vortag Dax Widerstände: 25.490 Gap-close 25.700 markante Marke

Dax Rückblick

Der Dax konnte sich am Donnerstag deutlich von seinen jüngsten Tiefständen lösen und beendete den Xetra-Handel mit einem Plus von 513 Punkten beziehungsweise 2,1 Prozent bei 25.215 Punkten. Nachlassende Zins- und Zollsorgen sowie die Erholung der US-Futures stützten die Kurse. Insgesamt beendeten 39 der 40 Dax-Aktien den Handelstag im Plus.

An der Wall Street fand aufgrund des Thanksgiving-Feiertags gestern kein Handel statt. Somit gelten weiterhin die Schlusskurse vom Mittwoch. Der Nasdaq 100 verlor 0,6 Prozent auf 26.047 Punkte, der S&P 500 gab um 0,3 Prozent auf 7.183 Punkte nach. Der Dow Jones verzeichnete hingegen einen Zugewinn von 0,3 Prozent auf 50.183 Punkte.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr zeichnet sich eine Entschärfung des seit Mitte November dominierenden Abwärtstrends ab. Mit der Rückeroberung der Unterstützungsbereiche bei 24.800 und 25.000 Punkten hat sich das kurzfristige Chartbild aufgehellt. In den Fokus rückt nun die grau hinterlegte Kurslücke zwischen 25.390 und 25.490 Punkten, die am vergangenen Freitag entstanden war und bislang nicht vollständig geschlossen werden konnte. Wir notieren gegen 11:00 Uhr in Blickrichtung dieser Marke.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Ein nachhaltiger Anstieg über 25.300 Punkte und das Wochenhoch bei 25.387 Punkten könnten die Aufwärtsdynamik stützen und den vollständigen Gap-Close bei rund 25.490 Punkten ermöglichen. Damit würde auch die bisherige Abwärtstrendstruktur aufgebrochen. Das nächste technische Kursziel liegt anschließend bei 25.700 Punkten.

Unterhalb von 25.000 Punkten wäre hingegen die jüngste Erholung infrage gestellt. Zu beachten ist heute der verkürzte US-Handel, der bereits um 19.00 Uhr deutscher Zeit endet. Das geringere Handelsvolumen könnte die Aussagekraft möglicher charttechnischer Ausbruchssignale einschränken.