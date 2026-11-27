Frankfurt, ⁠27. Nov (Reuters) - Angeführt von den Technologiewerten legt der deutsche Aktienmarkt erneut zu. Der Dax stieg zur ‌Eröffnung am Freitag um 0,7 Prozent auf 25.396 Punkte. Die Risikobereitschaft ⁠kehre ⁠zurück, sagte Stephan Kemper, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank BNP Paribas. "Die breite Gegenbewegung bei Halbleitern und Industriemetallen weckt bei vielen ‌unterinvestierten Anlegern die Angst, ‌eine späte Jahresendrallye zu verpassen."

Zu den Favoriten am deutschen Aktienmarkt gehörten ⁠Infineon, Aixtron und Süss Microtec mit ‌Kursgewinnen von ⁠bis zu 4,2 Prozent. Im Rampenlicht stand zudem SAP. Der Softwarekonzern war offenbar Ziel eines ‌Cyberangriffs. Unabhängig ⁠davon will das ⁠Unternehmen einem Medienbericht zufolge bis zu 10.000 Stellen abbauen. SAP-Aktien gaben zur Eröffnung 1,1 Prozent nach.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an ⁠unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)