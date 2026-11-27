Die Erholung der asiatischen Börsen gibt am Freitag auch der Gegenbewegung im Dax weiter Auftrieb. Die Amerikaner haben tags zuvor Thanksgiving gefeiert und nicht gehandelt.

In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,9 Prozent auf 25.447 Punkte. Damit wuchs die Erholung von der tiefroten Vorwoche auf 2,6 Prozent an.

Vor allem der Tech-Sektor steht spätestens seit der Führungskrise beim KI-Motor Nvidia im Fokus. Der Stoxx Europe 600 Technology baute seine Erholung vom jüngsten Tief seit April am Freitagmorgen um zwei Prozent aus.

Aber auch die zuvor noch viel tiefer abgetauchten europäischen Autowerte und Rohstoffaktien feierten zuletzt eine kleine Renaissance, die sich nun fortsetzte. Letzterer kommt von einem Tief seit Dezember 2025, der Autoindex sogar seit 2020.

Der MDax stieg um 1,4 Prozent auf 29.664 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent.

Rheinmetall setzt Erholung weiter fort

Bei Rheinmetall blicken die Anleger am Freitag weiter mutig auf die neuen Mittelfristziele, die im Rahmen einer Analystenkonferenz veröffentlicht werden sollen. Gespannt wird darauf gewartet, was der Rüstungskonzern ab zehn Uhr im Rahmen einer angesetzten Telefonkonferenz zu den mittelfristigen Perspektiven sagen wird.

Im frühen Handel ging die Erholung der Papiere um rund 5,5 Prozent auf 802 Euro weiter. Nach dem Tief seit Februar 2025 in Höhe von 692 Euro, das die Aktien vor einer Woche erreicht hatten, könnte es der fünfte Gewinntag in Folge werden.

Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Ziele bis 2030 zurechtgestutzt werden, nachdem der Konzern in diesem Jahr eine Reihe von Enttäuschungen vermelden musste. Die Senkung der mittelfristigen Ziele sei bereits mehr als eingepreist, stellte der RBC-Experte Colin Moody am Vortag klar.

Weniger stark im Fokus nehmen Händler einen Bericht in der Wirtschaftswoche, wonach Rheinmetall und die Deutsche Telekom über ein gemeinsames Angebot zur zivilen Vermarktung ihrer Überwachungsplattform nachdenken.

Hypoport macht Verluste weitgehend wett

Die Aktien von Hypoport haben einen deutlichen vorbörslichen Rückschlag am Freitag im regulären Handel weitgehend wieder wettgemacht. Rund eine Stunde nach der Eröffnung auf der Handelsplattform Xetra lagen die Papiere des Finanzdienstleisters nur noch rund ein Prozent im Minus. Vorbörslich war der Kurs auf Tradegate zunächst um fast sieben Prozent auf 75,05 Euro und damit auf das tiefste Niveau seit Mitte Oktober zurückgefallen.

Auslöser für die anfänglichen Verkäufe war eine Mitteilung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin). Die Aufsichtsbehörde hat bei Hypoport Fehler im Konzernabschluss 2023 festgestellt. Demnach wies der Finanzdienstleister das Ergebnis vor Steuern (Ebt) für das Jahr 2023 um mindestens zehn Millionen Euro zu hoch aus.

Ergebnis vor Steuern zu hoch ausgewiesen Bafin beanstandet Hypoport-Konzernabschluss 2023 heute · 06:27 Uhr · dpa-AFX

Der Bafin-Mitteilung zufolge liegt die Ursache dafür im Jahr 2020 und der damaligen Übernahme zweier Unternehmen.

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