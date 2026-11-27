Der Dax hat am Freitag in einem weltweit freundlichen Börsenumfeld seine Erholung fortgesetzt. Halbleiter- und andere Werte mit Bezug zu Künstlicher Intelligenz (KI) waren gefragt. Ein weiterer Kursrückgang beim KI-Chip-Giganten Nvidia hielt sich in Grenzen und bremste auch die Branche nicht. Auf Kaufinteresse stießen zudem Rüstungstitel.

Zum Handelsende stand der deutsche Leitindex 0,90 Prozent im Plus bei 25.441 Punkten. Damit weitete er seinen Wochengewinn auf 2,6 Prozent aus. Dank der jüngsten Erholung hatte er es bereits am Donnerstag wieder über die 200-Tage-Durchschnittslinie geschafft, einen wichtigen Indikator des langfristigen Trends. Die in der ersten Novemberhälfte erreichte Rekordmarke knapp über 27.000 Punkten liegt allerdings noch in weiter Ferne. Für den MDax, in dem die mittelgroßen hiesigen Unternehmen gelistet sind, ging es am Freitag um 1,51 Prozent auf 29.705 Punkte hoch.

"Die Bereitschaft der Investoren, in deutsche Standardwerte zu investieren, bleibt vorhanden, allerdings sehr selektiv und nicht zu jedem Preis", kommentierte Marktbeobachter Andreas Lipkow von CMC Markets. "Im Fokus stehen weiter die Technologie- und Automobilwerte, die derzeit zwei der interessantesten Investmentstorys für das kommende Börsenjahr liefern."

KI-Werte und Rheinmetall legen zu

Einstweilen besetzen KI-Werte die Dax-Spitze - der Chiphersteller Infineon sowie Siemens Energy und Hochtief als Infrastrukturgaranten. Die Aktien stiegen um bis zu 2,7 Prozent. Im MDax hießen die Branchengewinner Siltronic, Elmos und Aixtron mit Zuwächsen von bis zu 9,2 Prozent.

Weiter aufwärts geht es auch für Rheinmetall. Die Düsseldorfer haben bei ihrem Kapitalmarkttag ihre Planung nach einer Reihe von Enttäuschungen erwartungsgemäß auf solidere Beine gestellt. Die neuen Ziele entsprechen etwa dem Marktkonsens.

Gegen den Trend schwach sind derweil Adidas und Puma nach skeptischen Stimmen von JPMorgan in ihrem Jahresausblick für 2027. Die Experten strichen bei Adidas ihre Empfehlung und senkten Puma sogar auf "Underweight", sodass die Schweizer On Holding ihr einziger Favorit im Sportartikelbereich bleibt. Während die Adidas-Aktien praktisch unverändert schlossen, verloren Puma-Anteile 0,9 Prozent.

Gold holt Wochenverluste wieder auf

Der Euro rutschte etwas ab. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,0947 US-Dollar. Am Morgen hatte sie noch etwas höher notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,0957 (Donnerstag: 1,0975) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9126 (0,9111) Euro.

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im November erneut eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) sank unerwartet, und das auf den niedrigsten Stand seit Juli. Volkswirte hatten hingegen eine Erholung erwartet. Überraschend starke Rückgänge der Inflation in Frankreich und Spanien belasteten den Euro ein wenig.

Entspannung gab es dagegen beim Goldpreis, der sich wieder merklich stabilisierte. Zum Handelsschluss in Frankfurt verteuerte sich eine Feinunze (31,1 Gramm) um 1,6 Prozent auf 3.626 US-Dollar. Damit endet zumindest diese Handelswoche stabil, durch den Anstieg am Freitag holte der Kurs zwischenzeitliche Verluste wieder auf. Für den Monat deutet sich dennoch ein Fall von rund 6,6 Prozent an. Gold leidet nach dem Seitwärtstrend im Sommer seit Mitte Oktober wieder deutlicher unter den erwarteten Zinsanstiegen.

(mit Material von dpa-AFX)