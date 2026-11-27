Deutsche Börse bekommt grünes Licht für Allfunds-Übernahme von EU-Kommission
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT/ESCHBORN (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse hat bei der geplanten Übernahme der Fondsplattform Allfunds eine wichtige Hürde genommen. Die Europäische Kommission habe den Zukauf ohne Auflagen oder Bedingungen freigegeben, teilte der Börsenbetreiber am Freitag mit. Den Vollzug der Übernahme erwartet die Deutsche Börse nun im ersten Quartal 2027. Allerdings stünden noch weitere Freigaben von Aufsichtsbehörden aus.
Bereits im Januar hatte die Deutsche Börse angekündigt, Allfunds für etwas mehr als fünf Milliarden Euro übernehmen zu wollen. Es wäre die größte Übernahme in der Geschichte des Börsenbetreibers./niw/stk
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